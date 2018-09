Schweinsteiger marca em jogo de despedida e Bayern goleia Chicago Fire

O dia foi de emoções em Munique. Na Allianz Arena, os torcedores de Bayern e Chicago Fire puderam prestigiar a despedida de uma das maiores lendas do futebol alemão: Bastian Schweinsteiger. O meio-campista foi a campo no estádio em que mais atuou pela última vez nesta terça-feira (28) e ajudou os bávaros a vencer o time da MLS por 4 a 0.

A partida contou com uma atmosférica diferente de qualquer outra. Já na entrada, um mosaico da torcida dos bávaros com os dizeres 'Basti is back', em alusão a volta do jogador a sua casa. Além disso, jogadores e treinadores importantes, que já trabalharam com o alemão, também estiveram presentes na festa, como Jupp Heynckes e Phillip Lahm.

Antes da bola rolar, Schweinsteiger saiu diretamente da arquibancada, no meio dos torcedores, em direção ao campo. No gramado estavam presente todos os troféus que o meia conquistou em sua passagem no Gigante da Baviera. Como foi acordado antes da partida, o jogador iria atuar pelo time americano no primeiro tempo e pelos alemães na etapa complementar.

Durante os 90 minutos, o Bayern, como era esperado, tomou conta do jogo. O placar foi inaugurado já aos 7 minutos, com Gnabry batendo forte de perna direita. Já próximo do intervalo, o colombiano James Rodriguez lançou na área e Sandro Wagner cabeceou pro fundo das redes.

Com o fim da primeira etapa, as equipes alteraram bastante e Bastian mudou de lado, se tornando capitão do Bayern. Os demais jogadores bávaros usaram a camisa 31, em homenagem ao número utilizado pelo volante durante sua carreira.

Na etapa complementar, a história não foi diferente dos primeiros 45 minutos. Com a equipe praticamente titular, o time alemão foi pra cima em busca de mais gols. Aos 63, Robben marcou o terceiro após passa de Thomas Muller.

E o tão aguardado gol do principal personagem da noite veio. Quando o relógio já batia a casa dos 83 minutos, Schweinsteiger aproveitou o cruzamento de Alaba e marcou o quarto gol dos bávaros, fechando a goleada contra o Chicago Fire. Muita festa na Allianz Arena e várias homenagens em campo.

Ao final da partida, o jogador discursou emocionado e agradeceu ao apoio dos fãs. Foram mais de 20 anos de carreira no futebol, sendo 13 dedicado ao time da Bavaria, onde disputou 500 partidas, marcou 68 gols e conquistou 7 títulos de Bundesliga e 7 Copas da Alemanha, além de 1 Liga dos Campeões.