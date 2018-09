Bicampeão da Champions pelo Milan, Borriello fecha com time da Série C espanhola

De forma surpreendente, o Union Deportiva Ibiza, clube recém-promovido para a Terceira Divisão da Espanha, roubou a cena e anunciou a contratação do renomado atacante Marco Borriello. Com 36 anos, o centroavante chega como maior contratação da história do modesto clube. E com a responsabilidade erguer o time para a Segunda Divisão Nacional, feito que seria inédito.

Borriello conquistou uma carreira sólida e tem seu nome reconhecido de forma mundial. Mesmo que sem ser titular, o atleta esteve em elencos do Milan campeões da Champions duas vezes: a primeira em 2002/2003, quando fez apenas um jogo; e em 2006/2007, quando participou de três partidas.

Camisas do futebol italiano com grandes descontos? Olha a FutFanatics!

Além dos feitos pelo Milan, Borriello também vestiu outras camisas importantes. Como as do West Ham, Sampdoria, Juventus e Roma. Sobre esse último, ele até deu uma declaração recente dizendo que tinha proposta do Real Madrid, mas preferiu jogar pelos romanos.

O centroavante também possui passagens pela Seleção Italiana, tendo, por sinal, disputado a Eurocopa de 2008. Seu último clube foi o Spal, onde Borriello contribuiu para evitar um rebaixamento tratado como certo por muitos.

Antes do anúncio oficial, clube fez brincadeira com seus seguidores nas redes sociais.

Sobre o clube

Há três anos a Deportiva Ibiza tinha, desde 1995 (ano de sua fundação), o nome de Deportiva Eivissa. Mas, depois de comprado por empresários ligados ao bem mais conhecido e tradicional Valencia, os novos donos decidiram mudar o nome. Algo que localmente não foi recebido com muita simpatia. Para os mais antigos, em lugar de chamar o time de Deportiva Ibiza, eles simplesmente se resumem a referirem a equipe como "A Deportiva".

Na temporada passada, o antigo Eivissa subiu da quarta para terceira divisão. E a contratação de Borriello é uma demostração clara quanto aos ousados planos que os empresários que adquiriram o clube possuem.

Como o nome sugere, a Deportiva Ibiza fica situada na invejável e turisticamente movimentada região de Ibiza. Como diria os outros, Borriello irá "morar mal".