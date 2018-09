Ajax passa pelo Dínamo Kiev e volta à fase de grupos da UCL após três temporadas

O Ajax engoliu o Dínamo Kiev dentro do Estádio Olímpico, na Ucrânia, mas não conseguiu tirar o zero do placar no jogo de volta dos playoffs da Uefa Champions League. Apesar de muitas chances, incluindo um pênalti, a partida acabou 0 a 0 e com a equipe holandesa na fase de grupos da competição pela vitória na partida de ida.

Logo aos quatro minutos, Onana brilhou com uma defesa plástica, salvando os visitantes. Verbic cruzou, Sapriaga desviou e o goleiro, de mão trocada, fez uma intervenção espetacular em Kiev.

Dusan Tadic protagonizou o grande lance do confronto. Kędziora agarrou De Ligt na área após cobrança de escanteio e o pênalti foi assinalado. O camisa 10 foi para cobrança e acertou na trave. No rebote, tentou dominar, mas a bola bateu em seu pé e subiu, passando por cima do gol.

Huntelaar também teve oportunidade no finalzinho da primeira etapa. Mazraoui tocou para o centroavante holandês, que finalizou para defesa sensacional do goleiro Boyko.

No início do segundo tempo, o goleiro ucraniano brilhou novamente. Tadic cruzou na segunda trave, Mazraoui se antecipou ao defensor, cabeceou para o chão, mas Boyko voou para espalmar.

A trave também impediu que o time holandês abrisse a contagem. O meia Frenkie de Jong sofreu falta, cobrada com perfeição pelo atacante Ziyech, mas a bola beijou o travessão e foi afastada pela zaga no rebote.

Em um jogo dominado pelos godenzonens, Huntelaar também perdeu na cara de Boyko. Eiting lançou Tadic em profundidade pelo flanco esquerdo, o atacante cruzou rasteiro para o meio da área e o camisa 9 pegou de primeira, mas parou nos pés do arqueiro adversário, que garantiu o zero no placar.

Após três temporadas, o Ajax volta a disputar uma fase de grupos de Champions League, já que venceu na Holanda por 3 a 1. O sorteio que define os grupos acontece nesta quinta-feira (30), às 13h (horário de Brasília). O Dínamo Kiev está na fase de grupos da Europa League.