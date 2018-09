Hertha Berlim confirma contratação do zagueiro Luckassen, ex-PSV

O Hertha BSC anunciou nesta terça-feira (28), a contratação do zagueiro Derrick Luckassen. O holandês de 23 anos chega por empréstimo do PSV Eindhoven durante um ano, com opção de compra ao final do contrato.

Em entrevista concedida ao site do clube, o gerente geral Michael Preetz mostrou-se feliz com seu novo contratado, e acredita que este cairá como uma luva no time.

"Com o Derrick, conseguimos um jogador com uma mentalidade muito boa, que nos traz ainda mais opções para a defesa, especialmente na defesa central. Ele tem muita habilidade para sair jogando, nos ajudará muito". Luckassen está ansioso para sua nova missão em Berlim", disse o gerente.

O zagueiro admitiu que aceitou o convite sem titubear. Além disso, também comentou sobre a empolgação de disputar a Bundesliga pela primeira vez: "Fiquei imediatamente convencido de que o Hertha BSC é a escolha certa, e quero ganhar muitos jogos com a equipe. Espero terminar o melhor possível na liga", afirmou.

Em 2014, o defensor fez sua estreia como profissional na Eredivisie, onde completou 84 jogos até o momento. No verão de 2017 mudou-se para Eindhoven, onde se tornou campeão holandês em 2017/18. Luckassen, que tem cidadania holandesa e ganense, atuou nove vezes pela seleção Sub-21 da Holanda. Além de sua principal posição como zagueiro central, ele também pode jogar como lateral-direito e no meio-campo defensivo.