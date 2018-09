Com Leroy Sané, Alemanha é convocada para disputa da Liga das Nações e de amistoso

Após decepcionar seus torcedores na Copa do Mundo da Rússia, sendo eliminada na fase de grupos, a seleção alemã anunciou nesta quarta-feira (29), a convocação para a estreia da Liga das Nações e para o amistoso internacional. Com algumas caras novas, Joachim Löw convocou 23 atletas para o duelo com a campeã mundial França, no dia 6 de setembro em Munique, e para o jogo contra o Peru, no dia 9 de setembro, em Sinsheim. São três calouros e três conhecidos, mas que não estavam na lista do Mundial.

Reprodução/Seleção alemã

Estreando na seleção, estão os jogadores Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (TSG Hoffenheim) e Kai Havertz (Bayer Leverkusen). O defensor Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) e os atacantes Leroy Sané (Manchester City) e Nils Petersen (SC Freiburg) retornam à equipe principal. Há um total de 17 jogadores que disputaram a Copa presentes na lista, incluindo sete campeões mundiais de 2014.

Em entrevista, o técnico Joachim Löw falou sobre a importância da renovação da seleção: "No que diz respeito ao futuro próximo, é importante que façamos mudanças na equipe. Agora temos que encontrar a mistura certa entre jogadores experientes e jovens, dinâmicos e ambiciosos", afirmou.



O alemão ainda comentou sobre o motivo da convocação de novos e velhos conhecidos. O treinador considera importante um bom desempenho nos próximos jogos, para reconquistar os torcedores.



"Nós temos desafios importantes pela frente com a Liga das Nações, e vamos preparar a equipe para esses desafios com a boa mistura de experiência e juventude. Essa equipe é bem diferente, os três novos jogadores jogaram muito, muito bem na temporada passada, e serão capazes de performar excelentes atuações".



"Aos nossos campeões do mundo, darei uma oportunidade para eles mostrarem o que não demonstraram na Rússia. Agora a nossa tarefa é reacender esse fogo, queremos que os fãs sintam orgulho. Isso só vai funcionar se mostrarmos um rosto diferente a partir da próxima semana. Não é só a vitória, temos que fazer um sinal", disse o treinador.



O que é a Liga das Nações?



As seleções foram dividas em quatro ligas, de acordo com o ranking de nações da UEFA. A Liga A é composta por quatro grupos. No grupo A estão Alemanha, França e Holanda. No grupo B, Bélgica, Suíça e Islândia formarão os confrontos. O grupo C conta com Portugal (atual campeão da Eurocopa), Itália e Polônia. No D, estão Espanha, Inglaterra e Croácia.



Apenas uma seleção se classificará em cada grupo da liga A. Os quatro classificados avançarão para as semifinais, e os vencedores disputarão uma final, em junho de 2019. As equipes que tiverem as piores performances em cada grupo, serão rebaixadas para a Liga das Nações B, a partir de 2020. Os quatro melhores times da segunda divisão, subirão para a Liga A, e outros quatro cairão para a C. O mesmo sistema ocorrerá com os times da terceira e da quarta divisão.

Por fim, os convocados foram:

Goleiros: Neuer e Ter Stegen.

Defesa: Boateng, Ginter, Hector, Hummels, Keher, Kimmich, Rudiger, Schulz, Sule e Tah.

Meio-campo: Brandt, Draxler, Goretzka, Gundogan, Havertz e Kroos.

Ataque: Reus, Muller, Petersen, Sané e Werner.