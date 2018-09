Dominicano Mariano Díaz volta ao time do Real Madrid para temporada 2018/19

As buscas do Real Madrid para continuar reforçando seu elenco não param. Agora chegou a vez de anunciar a volta do atacante dominicano Mariano Díaz, que estava no Lyon da França na temporada passada.

Mariano fazia parte do elenco dos merengues no ano de 2015 e 2016, mas não teve muitas oportunidades na equipe principal, tendo somente 14 jogos com cinco gol e duas assistências. Com isso, o clube resolveu vende-lo para o clube francês por oito milhões de euros. Acontece que somente um ano depois, o jogador foi tão valorizado que o Madrid o comprou de volta por 22 milhões de euros (cerca de 106 milhões de reais).

O atacante que estava se encaminhando para o rival Sevilla, quando recebeu uma ligação do próprio Julen Lopetegui pedindo que considerasse a proposta do time de Madrid para que voltasse a reintegrar o elenco. O atleta a princípio tem a função de ser o reserva do Benzema, já que o Borja Mayoral não vem atingindo as expectativas do técnico.

Mariano tem seu contrato válido por cinco temporadas com o clube merengue. Com um grande questionamento sobre qual camisa o jogador deve assumir, o número sete, de estrelas como Raul e Cristiano Ronaldo apareceu como opção.

O jornal 'Marca' fez uma enquete no qual, 39% do seus leitores apoiam o Mariano a herdar a camisa sete. Sua apresentação está marcada para sexta feira (31) no Santiago Bernabéu.