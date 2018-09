Erik ten Hag afirma que Ajax precisa melhorar após classificação: "Ainda não é um prêmio"

O Ajax está classificado para a fase de grupos da UEFA Champions League. Os Godenzonen garantiram a vaga nessa terça-feira (28), após empatar, em 0 a 0, com o Dynamo Kiev, da Ucrânia no estádio Dínamo Lobanovsky. Como a equipe holandesa venceu o primeiro confronto, por 3 a 1, na Amsterdam Arena, conseguiu avançar, devido ao placar agregado.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O treinador Erik ten Hag, em entrevista coletiva, mostrou alívio com a classificação do vermelho e branco, mas afirmou que ainda há o que melhorar para os próximos jogos.

"Isso é maravilhoso para todo o clube, mas ainda não é um prêmio.

Tivemos uma campanha de verão muito boa, jogamos soberanamente, mas o que nos faltou foram os objetivos, e precisamos ser mais eficazes", disse.

Referência no setor ofensivo dos Joden, o atacante Klaas-Jan Huntelaar é um dos poucos do time que tem experiência no torneio mais disputado da Europa. Na saída de campo, ele comentou que a juventude do elenco pode ajudar o clube a fazer uma boa campanha.

"A última vez que joguei foi há quatro anos. É um grupo jovem, não há muitos caras que já jogaram na Liga dos Campeões. Eles agora têm a chance de mostrar um nível fantástico, serão partidas difíceis, mas eu acho que podemos surpreender. Acho que alguns caras vão ficar arrepiados", finalizou.

O próximo compromisso do Ajax será contra o Vitesse, no próximo domingo, às 09h30 (Horário de Brasília), no estádio Gelredome. O jogo é válido pela quarta rodada da Eredivisie.