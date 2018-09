De Jong se diz feliz com classificação para Champions League e garante PSV em estágio ideal

Após vitória por 3 a 2 na partida de ida contra o BATE, a equipe de Eindhoven também venceu em casa, por 3 a 0. Steven Bergwijn, Luuk de Jong e Hirving Lozano foram os autores do gol da equipe da casa. Pela primeira vez desde 2010/2011 (Ajax, FC Twente), a Holanda novamente tem 2 clubes no principal torneio da Liga dos Campeões.

Luuk de Jong, autor de segundo gol do PSV, comentou a respeito do jogo e da classificação de seu time: "A partida começou um pouco difícil, mas depois tivemos o controle. Isso é muito importante, nós realmente queríamos jogar a Liga dos Campeões, mas você tem que fazer por merecer e, se isso der certo, é muito bom - esse é o estágio que você quer chegar."

Treinador do time holandês, Van Bommel falou do alívio de passar bem nos play-offs e garantir a vaga na fase de grupos da UCL: "Estou aliviado? Não, mas estou especialmente feliz. Nós não começamos exatamente como queríamos, mas a atmosfera era fantástica. Se você viu o nosso jogo de campo depois disso, pode ver que a torcida fez toda a diferença para a motivação de nossa equipe".

O PSV garantirá participará do sorteio direto do pote 3, que conta com Valência, Liverpool, Schalke 04, Olympique de Lyon, AS Monaco, Ajax, CSKA de Moscou e PSV .

O garoto Bergwijn, cria da base do clube e autor do último gol, se disse realizado por poder jogar a Champions League: "Aqui você sonha como um menino, é bom que estamos na Liga dos Campeões. É um sonho de garoto."