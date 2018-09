Zenit leva virada fora de casa para Molde, mas avança à fase de grupos da UEL

Foram duas partidas com um compilado grande de emoções e gols. No agregado, um suado 4 a 3 para o time do Zenit, que vacilou bastante para o Molde e quase acabou levando o 3º gol no jogo, o que levaria a partida para a decisão de penalties. Mas não foi o caso. Os russos conseguiram segurar os contra-ataques noruegueses e garantiram sua passagem para a fase de grupos da UEFA Europa League.

Assim como na partida de ida, foi um jogo de altos e baixos de ambas equipes. Começando a partida de forma muito intensa e com marcação alta, foi o Zenit quem abriu o placar com o meio-campista Daler Kuzyaev, aos 21 minutos de partida, depois de pegar o rebote da falta cobrada por Driussi. Até os 30 minutos, o Zenit foi o único capaz de levar algum perigo ao adversário no jogo.

Foi quando o Molde começou a se abrir: os pontas avançaram e o time norueguês tentava pressionar a saída de bola do Zenit. Fizeram o goleiro Lunev trabalhar algumas vezes, mas não conseguiam encaixar o último passe. O primeiro tempo acabou com 1 a 0 para os visitantes.

Numa segunda etapa completamente diferente, a liderança de Solskjaer parece ter surtido efeito no intervalo e levado aos jogadores do Molde a mudarem completamente de postura ao voltar para campo para os 45 minutos finais.

Depois de bastante pressão e de algumas falhas na zaga do time russo, o time norueguês empatou o jogo com o meia Hestad, que havia marcado o gol do time na primeira partida entre os times. Menos de 10 minutos após o empate, o técnico do Molde apostou na mudança de esquema para levar seu time para cima, já que ainda precisava de 2 gols para levar a partida às penalidades máximas, ao menos. Foi quando o atacante Haland virou a partida para o time da casa.

O Molde continuou a pressão sobre o time russo mas não foi suficiente para evitar a desclassificação da equipe e frustar os torcedores que compareceram ao Estádio Aker para acompanhar a partida. Com isso, o Zenit classificou-se para a fase de grupos da Europa League e evitou um vexame maior.