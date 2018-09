David Beckham recebe Prêmio Presidencial da UEFA

O ex- jogador David Beckham foi homenageado nesta quinta-feira (30). Durante a cerimônia de sorteio da fase de grupos da Champions League, o inglês que pendurou as chuteiras em 2013, recebeu do presidente da UEFA, Aleksander Čeferin o Prêmio Presidencial deste ano.

Čeferin revelou que a escolha por Beckham se deu ao currículo recheado de conquistas e um bom profissionalismo durante a sua carreira.

"Escolhi David Beckham para receber o prêmio deste ano porque tem sido um embaixador global do futebol, promovendo o esporte e seus valores em cada canto do planeta. Seu esforço humanitário incansável, que ajudou a vida de muitas crianças ao redor do mundo, também deve ser celebrado. Beckham é um verdadeiro ícone do futebol para sua geração" , revelou.

Contando com os clubes que passou e a Seleção Inglesa, Beckham atuou em 762 partidas e marcou130 gols, além de inúmeras assistências, não apenas por causa de sua habilidade em situações de bola parada. Aos 43 anos, agradeceu por receber a premiação e destacou o quanto foi sortudo em sua jornada.

"Então estou muito honrado, honrado por estar aqui, para fazer parte de um evento tão especial. Tive a sorte de ter jogado com alguns dos maiores clubes com alguns dos melhores jogadores nas melhores equipes, sob alguns dos melhores treinadores. Durante minha carreira, sempre dei 100% e tentei elevar valores como o trabalho em grupo e o fair play. Estou orgulhoso de integrar esta lista de atletas que venceram o prêmio antes", confessou.

O antigo meio-campista foi revelado pelo Manchester United, com quem venceu a Champions em 1999. Com os Diabos Vermelhos conquistou seis títulos inglese. No ano de 2003 se transferiu para o Real Madrid, onde fez parte do chamado time Galáctico, no qual, faturou a Supercopa da Espanha e o Campeonato Espanhol. Além disso, jogou pelo Los Angeles Galaxy e teve um empréstimo com o Milan, antes de terminar sua carreira no Paris Saint-Germain.

Já nos The Three Lions - como é conhecida a seleção inglesa -, serviu a Inglaterra em 115 oportunidades e balançou as redes 17 vezes. Disputou três Copas do Mundo da FIFA e duas Eurocopa.

Atletas que já faturaram o Prêmio Presidencial :

Jacques Delors (1998)

Guy Roux (2000)

Juan Santisteban (2001)

Bobby Robson (2002)

Paolo Maldini (2003)

Ernie Walker (2004)

Frank Rijkaard (2005)

Wilfried Straub (2006)

Alfredo di Stéfano (2007)

Bobby Charlton (2008)

Eusébio (2009)

Raymond Kopa (2010)

Gianni Rivera (2011)

Franz Beckenbauer (2012)

Johan Cruyff (2013)

Josef Masopust (2014)

Francesco Totti (2017)