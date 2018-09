Sevilla vence Sigma novamente e garante vaga na fase de grupos da Europa League

Partida de volta válida pelos playoffs da Uefa Europa League, disputada no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha.

O Sevilla está na fase de grupos da Uefa Europa League. A equipe de Pablo Machín voltou a vencer o Sigma na tarde desta quinta-feira (30) pelo placar de 3 a 0 e garantiu a vaga na próxima fase da competição europeia. Gonalons, Nespor contra e Ben Yedder fizeram os gols da partida.

Recém-chegado ao clube, o francês Maxime Gonalons tratou de abrir o marcador aos 20 minutos de jogo. Vidal cruzou rasteiro, a bola sobrou com Guilherme Arana, que ajeitou para o camisa driblar a marcação e bater forte, cruzado, e levantar a torcida no Ramón Sánchez Pizjuán.

Não demorou muito para o segundo tento acontecer. Banega cobrou escanteio, a zaga afastou parcialmente, Franco Vázquez devolveu para o meio da confusão e o centroavante Nespor, do time da República Tcheca, jogou contra o próprio patrimônio na tentativa de dar fim ao perigo.

O time visitante precisava fazer três gols na segunda etapa, já que havia sido derrotado em casa por 1 a 0, para alcançar uma improvável fase de grupos. Apesar de esforços, a superioridade no quesito técnica fez a diferença e o time hispalense matou o confronto.

Ben Yedder precisou de apenas dez minutos em campo para dar números finais ao confronto. Nolito puxo contra-ataque no campo de defesa, arrancou e tentou servir Luis Muriel, mas a bola bateu na marcação e sobrou nos pés do camisa 9 rojiblanco, que teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e sacramentar a vitória do time espanhol.

Classificado, o Sevilla volta suas atenções para o Campeonato Espanhol, La Liga. No domingo (2), a equipe encara o Real Bétis, às 15h45, no Benito Villamarín, em um clássico tradicional na Espanha.