Treinador do Olympiacos vibra com classificação na Europa League: "Trabalhamos muito bem"

Satisfação. Essa foi a palavra que guiou o jovem técnico português Pedro Martins do Olympiacos na coletiva pós-jogo após seu time empatar na Inglaterra contra o Burnley por 1 a 1 e garantir acesso para as fases de grupos da Uefa Europa League. Isso porque no primeiro jogo, há exatamente 7 dias, os gregos fizeram valer o mando de campo e venceram por 3 a 1.

Para Pedro Martins o início não poderia ter sido melhor. Com 48 anos ele foi uma aposta do clube e tem no Olympiacos o seu maior desafio na carreira desde então. Expectativando coisas boas, Martins promete que o que está bom pode ainda melhorar. Mas que na ocasião em especial nos duelos contra o Burnley, o seu time foi, acima de tudo, muito aguerrido e trabalhador contra um adversário de forte calibre.

"Trabalhamos muito. Enfrentamos uma equipe muito boa que desde o ano passado joga com esse time e está fazendo coisas fantásticas. Mas nós criamos muita dificuldades para eles. Estou muito feliz. Em nível de volume, oportunidade, os jogos foram parecidos, equilibrados, mas nosso poder de decisão foi maior. Temos feito um trabalho bom e vamos ajustar as coisas para melhorarmos ainda mais no que falta".

A palavra "trabalho" foi repetida diversas vezes por Pedro Martins, que com pouco tempo na Grécia ainda precisa de um tradutor para responder aos repórteres da imprensa grega. Perguntado sobre a percepção geral entre os 180 minutos, sobre o que quer manter do time de hoje para o restante da temporada e sobre o segredo da classificação segura frente a um time de Premier League, o português teve respostas parecidas em todas as palavras. Sempre enaltacendo a dedicação coletiva de seus atletas.

"Espírito de luta, dedicação e trabalho. É o que temos que manter, é o que nos fez classificar e foi o nosso grande segredo. Todas pessoas neste clube se dedicam muito, existe estrutura e pessoas competente nos rondando. Dentro de campo isso é apenas repassado e refletido, com muito empenho e luta por parte dos jogadores. Prometemos que íamos dar o nosso melhor e foi o que fizemos".

Yaya Touré?

Na Grécia quem torce para o Olympiacos não fala de outra coisa. Mesmo com o time disputando vaga de acesso para uma competição continental, as capas dos jornais esportivos do país estamparam o que de fato parecia ser a grande pauta: o retorno de Yaya Touré ao Olympiacos. Hoje estrela mundial, o meio-campista teve uma passagem antes da fama em Pireu, onde conquistou a Liga e a Taça no ano que ficou. Precisamente em 2005. Informações fortes dão conta que o jogador estaria a um pequeno passo de retornar ao clube. Pedro Martins, obviamente foi abordado sobre o tema. Ele, entretanto, vetou a empolgação e evitou comentar muito sobre: "Não, não, não. Não é hora e nem momento de falar sobre o Touré", resumiu.