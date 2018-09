Ralf Rangnick celebra classificação do Leipzig na UEL e rasga elogios a Forsberg

O RB Leipzig garantiu sua classificação para a fase de grupos da Uefa Europa League nesta quinta-feira (30) diante do Zorya Luhansk, na Red Bull Arena, por 3 a 2. Após o 0 a 0 do jogo de ida, gols de Matheus Cunha, Emil Forsberg e Jean-Kévin Augustin marcaram os gols dos alemães.

O técnico Ralf Rangnick exaltou a união entre a equipe diante da vitória e ressaltou o desempenho de Emil Forsberg como excepcional para a classificação.

"Usamos muito do que tínhamos planejado na primeira meia hora. No intervalo, houve um período em que fizemos muito pouco direito, no entanto, no final, nossa força mental ganhou o jogo. Eu tenho que elogiar Emil Forsberg por aceitar a penalidade. Ele está a caminho de jogar como o Forsberg que precisamos! Ele fez muito bem hoje. Estou muito feliz por ter visto muita alegria e união entre a equipe, os jogadores e os torcedores depois que marcamos a penalidade. Temos que continuar trabalhando duro e reduzir a quantidade de metas que estamos concedendo. Não há mas sobre isso", afirmou.

O craque da partida, Forsberg, falou sobre o lance da cobrança de pênalti, terceiro gol do time na partida e que ajudou a garantir a passagem para a próxima fase. "Eu tive 100% de certeza que iria converter a penalidade. Estamos todos muito aliviados agora que conseguimos tornar a fase de grupos da Europa League mais clara para nós e, acima de tudo, para os fãs" ressaltou o sueco.

O meia Konrad Laimer, declarou estar ansioso com os próximos passos do torneio. "Fizemos isso mais emocionante do que o planejado. Mas chegamos ao nosso objetivo e esperamos ansiosamente pelo sorteio de grupos da Europa League e alguns grandes oponentes", disse.

O próximo desafio do RB Leipzig será contra o Fortuna Düsseldorf, no domingo (02), às 10h30, pela 2ª rodada da Bundesliga, na Red Bull Arena.