Nuremberg acerta contratação do atacante brasileiro Matheus Pereira, ex-Sporting

A janela de transferências da Alemanha se encerrou nesta sexta-feira (31), mas os clubes seguem anunciando seus novos reforços mesmo após o fechamento. Um exemplo é o Nuremberg, que confirmou a contratação do atacante Matheus Pereira, ex-Sporting.

O brasileiro de 22 anos assinou vínculo até julho de 2019 com o clube alemão e deve chegar ainda hoje no país germânico para firmar o acordo. Conselheiro esportivo do Rhumreiche, Andreas Bornemann, comentou sobre a chegada do jogador.

"Valeu a pena para nós termos resistido na dura luta até o fim. Ele vai expandir nossas opções no ataque e nas laterais", declarou.

Matheus estará presente no próximo sábado (31) no Grundig Stadion, casa do Nuremberg, para acompanhar pela primeira vez os seus novos companheiros em campo, diante do Mainz 05, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga.

Revelado pelo Sporting, o brasileiro chegou em Portugal ainda criança, quando chamou a atenção do clube de Lisboa, passando por todas as categorias. Estreou profissionalmente no Alvalade em 2016 e disputou 27 partidas pelos leões ate aqui, com 6 gols marcados. Na temporada passada, Matheus foi cedido ao Desportivo Chaves, onde se destacou e anotou 8 gols em 30 jogos.