Hamburgo anuncia contratação do atacante Hwang Hee-Chan, titular da Seleção da Coreia do Sul

O Hamburgo resolveu ir ao mercado. Nessa sexta-feira (31), os Dinossauros chegaram a um acordo com RB Salzburg, da Áustria, por Hwang Hee-chan. Com o contrato de uma temporada, o atacante chega por empréstimo.

O sul-coreano de 22 anos, atua no Campeonato Austríaco desde janeiro de 2016, sente-se a vontade de jogar centralizado ou pelos lado do campo. Pelos Touros, jogou 86 partidas, com 29 gols e sete assistências.

Hwang possui experiência na Champions e Europa League. Em 2017, foi eleito o "Jovem Jogador do Ano" da Ásia. Presenta na Copa do Mundo deste ano na Rússia, disputou todos os jogos pela Seleção da Coreia do Sul, porém, não balançou as redes.

Atualmente, o jogador está participando dos Jogos Asiáticos da Indonésia com sua seleção e, portanto, não estará imediatamente disponível para o Hamburgo.