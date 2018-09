Borussia Dortmund decepciona e fica no empate com Hannover fora de casa

O Borussia Dortmund visitou o Hannover 96, na HDI-Arena, na tarde desta sexta-feira (31), pela segunda rodada da Bundesliga. O embate terminou com um empate pelo placar de 0 a 0.

Após início apático, Dortmund termina primeira etapa dando trabalho ao Hannover

A partida iniciou-se com ambas as equipes se estudando bastante, sem nenhum perigo de gol. Os aurinegros começaram o jogo tentando aplicar contra-ataques e ligações diretas, buscando o atacante Maximilian Philipp. Já o Hannover, dono da casa, manteve a posse de bola, alternando seu jogo entre o meio-campo e os lados, com Maina e o volante Walace como destaques.

A monotonia tomava conta da HDI-Arena. Com 21 minutos, nenhuma das equipes havia finalizado. Aos 23, a partida começou a melhorar. Dahoud tentou chutar de fora da área, mas foi bloqueado pela defesa dos Vermelhos. Dois minutos depois, o jovem Linton Maina cortou o Schmelzer, mas finalizou prensado no zagueiro Akanji. Grande lance do time de Hannover.

Aos 35 minutos, Wolf recebeu bom passe no lado esquerdo, ajeitou a bola para o pé bom e, de direita, finalizou fraco nas mãos do goleiro Esser. Com 39, Reus recebeu ótima bola pelo lado direito, entrou na grande área, e chutou cruzado para excelente defesa do goleiro adversário.

No final da primeira etapa, dois minutos depois, Reus protagonizou o melhor lance do jogo até então. Dahoud serviu Marco com um lançamento rasteiro que, ao invadir a área, mandou uma bomba no travessão, e quase abriu o placar para o time de Dortmund.

Hannover cresce no segundo tempo, mas equipes não conseguem sair do 0 a 0

Aos 50 minutos, os Vermelhos começaram a pressionar. Maina recebeu a bola pela direita e colocou Wood (entrou no lugar de Asano) na cara do gol, mas o atacante chutou a bola com perigo para fora. Com 55, Bebou finalizou de primeira para fora.

Quatro minutos depois, o Dortmund voltou a chegar ao ataque. Wolf cruzou com perigo para Phillip, que dividiu de cabeça com o zagueiro Anton, e colocou a bola no travessão do Hannover. Após esse lance, o jogo foi paralisado para o atendimento do atacante, que estava com o seu nariz sangrando.

Com 31 minutos, os Vermelhos quase abriram o marcador. Depois de uma cobrança de escanteio, o capitão Anton chutou de primeira com muito perigo para fora.

Aos 43, mais Hannover no ataque. A pelota sobrou na área para o atacante Wood que, marcado por Akanji, escorregou na hora de tentar colocar esta no fundo das redes.

O Borussia Dortumnd volta aos gramados no dia 14 de setembro, às 15h30, quando recebe o Eintracht Frankfurt, no Signal Iduna Park. Já o Hannover 96 joga fora de casa no dia 15 de setembro, às 10h30, contra o RB Leipzig. Ambos os duelos são válidos pela terceira rodada da Bundesliga.