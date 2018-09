Após cinco anos, Nuri Sahin deixa Borussia Dortmund e acerta com Werder Bremen

O Werder Bremen anunciou nesta sexta-feira (31) a contratação do meio-campista Nuri Sahin. O turco deixa o Borussia Dortmund, e chega à equipe de Bremen pela bagatela de 1 milhão de euros.

Em entrevista concedida ao site do clube, o diretor de futebol, Frank Baumann, comentou sobra a qualidade de Sahin, e destacou sua importância na substituição do meia Ole Käuper, lesionado.

“Nós sempre dissemos que, se um jogador interessante estivesse disponível, nós nos aproveitaríamos disso. Nuri é um desses tipos de jogadores. Temos o prazer de assinar um jogador da sua qualidade. Depois de receber um diagnóstico para a lesão de Ole, nada mudou. No entanto, sinais recentes sugerem que o tempo de cicatrização será maior do que o inicialmente previsto. Ole poderá voltar a treinar na primeira equipe no início de outubro, no mínimo", disse o diretor.

O treinador da equipe, Florian Kohfeldt, mostrou-se ansioso para trabalhar com o jogador de 29 anos: “Acho que todos nós sabemos sobre a qualidade que Nuri trará. Nuri experimentou quase tudo na Bundesliga, tendo vencido tanto a Bundesliga e a DFB-Pokal com o Dortmund, como também tendo passagens pelo Real Madrid e pelo Liverpool. Ele tem o potencial para nos melhorar ainda mais e nos dá outra dimensão. Nuri não é uma opção para o jogo de Frankfurt, então os torcedores terão que esperar até o amistoso em Leer para vê-lo em uma camisa Werder pela primeira vez", afirmou.

O próprio Nuri Sahin comentou sobre a ansiedade de atuar pelo Werder: “As conversas com o técnico e a diretoria foram encorajadoras. O Werder é um grande clube que constantemente quer crescer. Estou animado para fazer parte disso agora ", contou.

Nuri Sahin começou sua carreira no futebol no RSV Meinerzhagen e depois transferiu-se para o Borussia Dortmund. O meia conquistou o título da Bundesliga de 2011 com os aurinegros. Posteriormente transferiu-se para o Real Madrid, vencendo a La Liga em 2012, antes de se mudar para o Liverpool e, finalmente, retornar ao BVB em 2013. Ele também venceu a DFB-Pokal com o Dortmund em 2017. Sahin marcou 21 gols em 223 jogos na Bundesliga. Também marcou um gol em 24 partidas pela Liga dos Campeões. O jogador atuou 52 vezes com a camisa da Seleção Turca, anotando dois tentos.