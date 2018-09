Porto anuncia contratação do lateral esquerdo Jorge, ex-Flamengo

O lateral esquerdo Jorge está de casa nova na Europa. Nesta quinta-feira (30), o Porto confirmou a contratação do brasileiro, que chega cedido por uma temporada pelo Monaco, da França.

Em entrevista concedida ao site do clube, o novo jogador portista falou sobre a sensação de vestir a camisa dos Dragões e revelou sua reação após saber do primeiro contato da diretoria portuguesa. “Isso é algo maravilhoso. Ainda não me caiu a ficha por ter chegado a um grande da Europa. Quando o meu empresário me falou da possibilidade de vir para o FC Porto, nem acreditei. Agora sei que é verdade e estou num dos grandes clubes do continente”, comentou.

Jorge chegou na última quarta-feira (29) em Portugal para realizar os procedimentos médicos e assinar com o Porto. Após ser aprovado nos exames, o lateral confirmou o compromisso ate junho de 2019 com os portugueses, que terão opção de compra caso queiram contar com ele após o término do vínculo.

Ao se apresentar para os torcedores, ele se comparou a Marcelo, atual titular do Real Madrid e considerado um dos melhores do mundo em sua posição.

“Venho com muita vontade e vou dar o meu máximo para ajudar a equipe. Onde o treinador me colocar, vou dar o meu melhor para ajudar o FC Porto a conquistar títulos. Comparo-me ao Marcelo, pela forma de atacar, mas em termos defensivos também evoluí muito no Monaco”, declarou.

O jovem de 23 anos será o terceiro brasileiro do elenco portista, que atualmente é treinador por Sérgio Conceição. Além dele, o lateral direito João Pedro, ex-Bahia, e o zagueiro Éder Militão, ex-São Paulo, que também chegaram nesta janela, são outros representantes do Brasil no Porto.

“Acredito que vai facilitar a minha adaptação e que me vou dar bem com eles, tal como com os restantes companheiros. Já conheço o João Pedro e o Éder Militão”, disse.

Revelado pelo Flamengo, Jorge se transferiu para o Monaco em 2017, após ter se destacado no Campeonato Brasileiro. Na França, o início foi promissor, com boas atuações, que chamaram as atenções do técnico da Seleção Brasileira, Tite. Ele chegou a ser convocado duas vezes em 2017, entrando em campo contra a Colômbia.