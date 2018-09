Pablo Machín parabeniza classificação do Sevilla na Europa League: "Confiança é transmitida"

O Sevilla foi superior e venceu o Sigma Olomouc, por 3 a 0, nesta quinta-feira (30), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Com o triunfo, o time de Andaluzia carimbou sua classificação para a fase de grupos da Europa League.

O treinador Pablo Machín elogiou a força do adversário e d e destacou importância de conseguir avançar para a próxima etapa do torneio continental.

"A coisa mais importante é para fazer o balanço, ninguém esquece que passou três eliminatórias com todas as circunstâncias envolvidas. passamos com muito crédito, especialmente como uma equipe. o Sigma foi um rival muito duro, tem mérito. Era o alvo marcado, era inevitável. Agora é focar no Campeonato Espanhol", frisou.

Machín relatou que as vitórias irá ajudar o caminhar dos Hispalenses na temporada 2018-19, na qual, ganhará um time competidor para os campeonatos.

"A confiança é transmitida melhor para o resto dos jogadores com resultados, acho que é o caminho, formar um bom bloco e uma equipe competitiva, sempre temos que mostrar que temos a chance de vencer", confessou.

Pela La Liga, o Sevilla enfrenta o Betis, no domingo (2), no Estádio Benito Villamarín, às 15h45 (de Brasília). O comandante Rojiblanco solicitou o apoio dos torcedores e afirmou que o time dará uma bela resposta em campo.

"Seremos excepcionais, mas acima de tudo queremos chamar os torcedores para o compromisso no domingo. Nós já conhecemos o derby, mesmo que fosse em outra cidade, é o jogo do Sevilla e os fãs vivem intensamente, queremos dar alegria aos nossos fãs e devemos ser um time forte", concluiu.