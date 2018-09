Com novidades, Luis Enrique convoca Seleção Espanhola pela primeira vez

Para os amistosos contra Croácia e Inglaterra no início de setembro, o treinador Luis Enrique convocou pela primeira vez a Seleção Espanhola desde o anúncio de seu nome no cargo. Em relação ao elenco que disputou e decepcionou na última Copa do Mundo, há poucos meses, o técnico apresentou várias surpresas, dando a entender imediata ideia de reformulação.

Na primeira lista oficial do treinador como comandante da La Roja as maiores surpresas foram os novatos Pau López (goleiro do Bétis), Gayá (lateral-direito do Valencia) e Dani Ceballos, meia-atacante que brilhou no Bétis e ainda tenta se afirmar no Real Madrid.

Além dos novatos, também existiram retornos de atletas que já haviam sido chamados por treinadores anteriores mas que não possuem grande histórico no elenco da Seleção Nacional. Casos do goleiro Kepa, do lateral Marcos Alonso, e do meio-campista Diego Llorente. Iñigo Martinez e principalmente Suso, já há bom tempo em destaque no Milan, foram outras surpresas.

Figurando assim, de forma geral, o veto a nomes calejados que ainda vestiram a camisa da Espanha na última Copa. Depois de muito tempo foi-se vista uma lista sem Piqué, Iniesta, David Silva e Jordi Alba. Alguns, é verdade, por já terem admitido aposentadoria da Seleção. Outros por opção do técnico espanhol. Outro destaque pontual e repercutido foi a ausência de Koke, até então figura dada como certa.



Os escolhidos por Luis Enrique:

Goleiros: David de Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau López (Betis).

Defensores: Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos (Real Madrid), César Azpilicueta, Marcos Alonso (ambos do Chelsea), Albiol (Napoli), Diego Llorente (Real Sociedad), Iñigo Martínez (Athletic Bilbao), Gayá (Valencia).

Meio-campistas: Sergio Busquets, Sergi Roberto (ambos do Barcelona), Rodri, Saúl Ñíguez (ambos do Atlético de Madrid), Thiago Alcántara (Bayern) e Dani Ceballos (Real Madrid).

Atacantes: Isco, Marco Asensio (ambos do Real Madrid), Alvaro Morata (Chelsea), Diego Costa (Atlético de Madrid), Suso (Milan) e Rodrigo Moreno (Valencia).