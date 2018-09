Monaco anuncia contratação do meia-atacante Chadli, ex-West Bromwich

O Monaco confirmou nesta quinta-feira (31) a contratação do meia Nacer Chadli, que estava no West Bromwich, da Inglaterra. O belga de 29 anos firmou um compromisso de três temporadas com o clube francês.

O time do Principado desembolsou cerca de 10 milhões de euros (R$ 48 milhões) para contar com o jogador. Em entrevista ao site oficial do Monaco, ele falou sobre o que espera em seu novo desafio na carreira e exaltou a nova casa na França.

"Estou muito feliz de poder jogar no Monaco, um grande clube que participa da Liga dos Campeões. O projeto do clube tem conseguido grandes resultados nos últimos anos e quero nesta temporada não seja difeente. Farei tudo para ajudar o clube a obter titulos e alcançar seus objetivos", comentou.

Durante sua apresentação nos monegascos, Chadli também explicou sobre suas características e revelou que ainda não sabe como vai atuar sob o comando do português Leonardo Jardim.

"Eu não sei que posição eu vou ser nesta temporada. Joguei à esquerda e à direita como um Winger, mas também no eixo de apoio. Minha versatilidade é uma força", declarou.

O jogador foi um dos destaques da Bélgica durante a última Copa do Mundo, onde chegou a marcar um tento decisivo nas oitavas de final, diante do Japão. Apesar da origem marroquina e ter um jogo pela seleção africana, o experiente atleta optou por atuar na equipe europeia.

Revelado pelo AGOVV, da Holanda, Chadli irá para o quinto clube de sua carreira. O belga obteve grande destaque no Twente, de 2010 a 2013, quando ganhou a oportunidade de jogar pelo Tottenham na Premier League. Ele passou por altos e baixos nos Spurs e em 2016 se transferiu para o West Bromwich, onde acabou sendo atrapalhado por consecutivas lesões, que culimnaram na falta de sequência.