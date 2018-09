PSG fecha com lateral-esquerdo Juan Bernat, ex-Bayern de Munique

O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira (31), a contratação do lateral Juan Bernat. O espanhol chegou do Bayern de Munique, com um contrato de três anos com o clube da capital, até 30 de junho de 2021.

Em entrevista concedida ao site do clube, o atleta falou sobre a sensação de estar no PSG, e se sente lisonjeado de poder atuar em um clube com tanta relevância no cenário internacional.

"Sinto muito orgulho em chegar ao Paris Saint-Germain. Depois da minha estreia na Espanha e de uma experiência na Alemanha, descobrirei um novo país e especialmente um clube cuja progressão tem sido espetacular nos últimos anos. O Paris Saint-Germain é um clube reconhecido na Europa, com seus jogadores de nível mundial", afirmou.

O lateral também comentou sobre a empolgação de poder ser treinado pelo técnico Thomas Tuchel, e da ótima atmosfera do Parc des Princes.

"O Parc des Princes é magnífico, suas estrutura é incrível. Também estou ansioso para treinar com Thomas Tuchel, cujo trabalho na Alemanha tem sido de excelente qualidade. Esta nova página da minha carreira em Paris promete ser emocionante", disse Bernat.

O presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, falou sobre a experiência do espanhol, e comentou sobre como ele pode agregar positivamente à equipe.

"Estamos muito satisfeitos em receber hoje Juan Bernat. Juan tem uma experiência sólida, nascido de sua experiência em dois grandes clubes europeus e seu status como atleta da Seleção Espanhola. Ele se junta a nós com muitas ambições, um desejo de continuar a crescer em contato com nossos grandes jogadores e dar à sua carreira uma nova dimensão. Juan é um jogador de temperamento muito bom, nossos seguidores o amam", comentou.

Bernat começou sua carreira no Valencia, por onde atuou por 74 jogos na equipe profissional, antes de se juntar ao Bayern de Munique. Sob as cores do clube alemão, disputou 115 partidas em todas as competições, incluindo a conquista de 4 campeonatos alemães consecutivos. Na Seleção da Espanha foram sete aparições, além de ter vencido o Campeonato Europeu Sub-19, em 2012.