Hoffenheim acerta empréstimo de Reiss Nelson, jovem promessa do Arsenal

O Hoffenheim oficializou a contratação do atacante Reiss Nelson, de 18 anos, nesta sexta-feira (31). O jogador assinou vínculo até junho de 2019, sendo cedido junto ao Arsenal. Em entrevista ao site do clube alemão, o novo camisa 9 comentou sobre o acerto.

"Não apenas quero reunir a prática e o desenvolvimento de jogos no TSG no mais alto nível, mas também estou mais confiante que posso ajudar o clube com minhas qualidades e assim conquistarmos nossos objetivos nas três competições que vamos disputar", declarou.

Para ser emprestado ao Hoffe, Nelson renovou seu contrato com os Gunners até julho de 2022. Considerado uma das maiores promessas do clube londrino, o garoto terá sua primeira experiência fora da terra da Rainha.

Na Alemanha, o atacante encontrará um grande amigo: Jadon Sancho, do Borussia Dortmund. O meio-campista, que jogava no Manchester City, já enfrentou Nelson nas categorias de base, mas ambos também são companheiros na seleção da Inglaterra. Inclusive, a dupla chegou a conversar sobre o futebol alemão.

"Ele disse que é muito duro e competitivo, mas falou que vou gostar e que é só eu jogar o que sei que irei me adaptar bem", revelou.

A jovem revelação estreou no profissionalmente pelo Arsenal em 2017, em jogo válido pela Community Shield, onde os gunners venceram o duelo nos pênaltis. Além disso, o inglês foi premiado como jogador da temporada na Premier League Sub-23.

Filho de pai zimbabuano e de mão inglesa, ele já atuou por todas as categorias de juniores do English Team. Seu melhor momento foi em 2016, quando disputou o Campeonato Europeu Sub-17, se destacando com três gols marcados em quatro partidas.