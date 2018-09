De volta ao lar! Eintracht Frankfurt oficializa contração do goleiro Kevin Trapp

Três anos se passaram e Kevin Trapp decidiu retornar as origens. Nessa sexta-feira (31), o Eintracht Frankfurt garantiu o retorno do goleiro junto ao Paris Saint-Germain, por meio de empréstimo. O vínculo será de uma temporada.

Natural Merzig, o jogador de 28 ano foi revelado em 2008 pelo Kaiserslautern, onde disputou 37 jogos. No ano de 2012 se transferiu para as Águias e fez 82 jogos. Suas impressionantes atuações fizeram com que os parisienses pedissem seus serviços em 2015 e, desde então, o Trapp manteve o gol em 63 partidas da Ligue 1 e participou de duas edições da UEFA Champions League.

Pela Seleção Alemã, o arqueiro disputou três partidas. Sua estreia foi em 2017 para a realização de amistosos, no qual, foi titular contra a França e Dinamarca. Além disso, integrou o elenco da Mannschaft na Copa das Confederações e a Copa do Mundo.

Trapp relatou que sempre lembrava do Frankfurt e que estava sempre de olho nos acontecimentos. Por isso, destacou que entrar em uma equipe conhecida, se torna mais fácil.

"Quando eu estava em Paris, sempre gostei de recordar o grande momento que vivi em Frankfurt, a temporada da Europa League 2013-14 foi especial e claro que eu gostaria de experimentá-lo novamente. Responsável e muitos ex-jogadores como Marco Russ nunca se separaram, e eu fiquei muito feliz pelo Eintracht em maio, quando eles trouxeram a DFB Pokal. Para mim, era importante entrar em um ambiente em que eu estou familiarizado. Me sinto bem e onde vou poder jogar, estou ansioso por mais um ano no Eintracht ", confessou.