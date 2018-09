Resultado Stuttgart 0 x 3 Bayern de Munique pela Bundesliga 2018-19

Partida válida pela segunda rodada da Bundesliga, disputada no Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart.

FIM DE PAPO! TERMINA O JOGO NA MERCEDES-BENZ ARENA

84' Até o momento, foram marcadas sete faltas e nenhum cartão amarelo

81' Mesmo perdendo de 3 a 0, os torcedores do Crocodilo cantam empurrando o time

SUBSTITUIÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE: entra Tolisso e sai Müller

SUBSTITUIÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE: entra James Rodríguez e sai Robben

SUBSTITUIÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE: entra Gnabry e sai Ribéry

SUBSTITUIÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE: entra Didavi e sai Gentner

SUBSTITUIÇÃO DO STUTTGART: entra Akolo e sai Castro

75' Kimmich toca de letra para Lewandowski. O atacante deixa para Müller e o alemão empurra para o fundo do gol

GOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!

73' Lewandowski cruza para a Alaba. O austríaco chega a linha de fundo e antes de tentar fazer um levantamento Baumgartl faz a interceptação

70' Ribery recebe pelo lado esquerdo, toca rasteiro para Goretzka. O camisa 18 faz o corta luz para ninguém e Ascacibar tira a bola da grande área

65' Tommy chega a linha de fundo, cruza na grande área. Insua tenta cabecear para o gol, mas a bola vai para o outro lado e Neuer recomeça o jogo

SUBSTITUIÇÃO DO STUTTGART: entra Didavi e sai Gentner

61' Müller alça a bola para Goretzka na entrada da grande área. O meia só ajeita para Lewandowski mandar uma bomba

GOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!

SUBSTITUIÇÃO DO STUTTGART: entra Tommy e sai Donis

55' ZIELER! Pelo lado direito, Robben cruza na segunda trave. Hummels sobe mais alto e cabeceia no cantinho, no contra pé o goleiro do Stuttgart salva o time da casa

54' Kimmich bota Robben para correr, o camisa 10 toca para Müller e o alemão na grande área. Lewandowski aparece livre e finaliza para fora

48' NA TRAVE! Alaba cobra falta com categoria. A bola quica na frente de Zieler e explode na trave do lado direito

47' Aogo derruba Goretzka e aproveita ta um tapa na orelha do meia. Arbitragem marca falta no lance

Começa o segundo tempo!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Um minuto de acréscimo

42' UUUUHH! Alaba cruza na pequena área, Lewandowski ajeita de cabeça para Müller. O alemão cabeceia, mas Zieler faz grande defesa e impede o segundo gol do Bayern

37' Müller recebe e deixa a bola para Goretzka. Com pouco espaço, o meia chuta colocado no canto esquerdo. Sem chances para Zieler

GOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!

34' Ribery sente dores no gramado, o camisa 7 é atendido pelos médicos

33' Maffeo rouba a bola de Ribery, o lateral toca para Donis. O camisa 11 abre a jogada e chuta para fora

31' Robben vê a chegada de Boateng, o zagueiro chuta de fora da área e a bola explode na defesa. Escanteio para os bávaros

22' Ribery é derrubado por Donis na grande área. O juiz fala que a entrada foi lima, mas o atacante não gostou nada e ficou olhando de cara feia

18' Ascacibar tenta o contra-ataque, porém, Thiago Alcántara aparece e fica com a bola

16' Ribery chega a linha de fundo tenta partir pro drible, mas Badstuber consegue fazer o corte

12' Müller é alçado, mas a arbitragem marca impedimento. O alemão fica na bronca por entrada do jogador do Stuttgart

11' Apesar de dominar a posse de bola, os bávaros pecam no passe final

9' Bayern toca a bola no campo ofensivo e não deixa o adversário jogar

5' Torcedores do Crocodilo fazem a festa na Mercedes-Benz Arena

Bola rolando!

Bayern de Munique escalado:

Stuttgart escalado:

Niko Kovactem possui quase todos os jogadores à sua disposição. Apenas Kingsley Coman está de fora devido a uma lesão. Sendo assim, o técnico bávaro resolveu manter o mistério.

Foto: Divulgação/Bundesliga

"Eu tenho uma ideia, mas não vou compartilhar isso publicamente. Vamos ver o que acontece amanhã. As expectativas em Stuttgart são altas, o que torna mais difícil para nós. Nós vamos ter que lutar. Queremos ganhar lá, mas não vai ser fácil", expressou.

Stuttgart e Bayern de Munique ao vivo

Jogando dentro de casa o Die Schwaben está invicto sob o comando de Korkut, com quatro triunfos, três empates e apenas duas derrotas. O comandante turco mencionou que mal pode esperar para o duelo e que o apoio dos torcedores será uma peça chave.

Foto: Divulgação/Stuttgart

"Estamos ansiosos para o jogo e por sem contra o Bayern em casa. Teremos, naturalmente, o apoio excepcional dos fãs. Com isso em mente, teremos um time completamente empolgado em campo, que está extremamente ansioso para garantir um bom resultado", revelou.

O último confronto entre os times ocorreu na última rodada da temporada 2017-18. O Stuttgart estragou a festa do Gigante a Baviera ao vencer por 4 a 1, na Allianz Arena.

Os Die Roten não começaram o Campeonato Alemão com o pé direito. A equipe de Baden-Württemberg foi derrota pelo Mainz por 1 a 0. Diferentemente, o atual campeão Bayern venceu o Hoffenheim por 3 a 1 Hoffenheim.

Stuttgart e Bayern de Munique ao vivo se enfrentam neste sábado (1º), na Mercedes-Benz Arena, às 13h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Bundesliga.