Wolfsburg bate Bayer Leverkusen de virada e segue com 100% na Bundesliga

Neste sábado (1), o Bayer Leverkusen recebeu o Wolfsburg em casa, na BayArena, pela Bundesliga. Diante de seus torcedores, a equipe foi derrotada pelos lobos de virada, por 3 a 1. Leon Bailey marcou para os donos da casa, enquanto Ozcan (contra), Weghorst e Steffen viraram para o time visitante.

Com o resultado, a Werkself vai pra lanterna do campeonato, com a pontuação zerada. Já o Wolfs conquistou sua segunda vitória seguida e se torna o líder do torneio, com 6 pontos conquistados em duas rodadas.

As duas equipes voltam a campo no dia 15 de setembro. O Leverkusen visita o Bayern de Munique na Allianz Arena, ás 10h30, enquanto o Wolfsburg recebe o Hertha Berlim na Volkswagen Arena, com a bola rolando no mesmo horário.

O primeiro tempo foi equilibrado, com ambos os times se estudando bastante no início. Os visitantes tiveram mais posse de bola, com 58%, enquanto os mandantes finalizaram mais vezes, com 3 finalizações ao gol.

Quem inaugurou o placar foi o Leverkusen. Leon Bailey recebeu na lateral, correu para o meio e com um potente chute de pé esquerdo, marcou o primeiro do jogo. Grande começo do jamaicano, principal nome dos aspirinas na última temporada.

A alegria, no entanto, só durou até os 36 minutos. Gerhardt arriscou de longe e o goleiro Ozcan tentou dar um soco na bola, mas acabou mandando contra as próprias redes. Empate que premiava o Wolfs, que melhorou antes do intervalo.

O ritmo seguiu ainda mais intenso na etapa complementar, mas o time visitante tomou conta do jogo. Aos 55, Roussilon avançou pelo lado esquerdo, cruzou e viu Weghorst subindo mais alto que todo mundo para testar pro fundo das redes. Virada na BayArena para a explosão dos torcedores dos lobos.

Só que não parou por aí. Após o primeiro gol, a defesa do Leverkusen parecia perdida em campo e o Wolfsburg só aproveitou. Cinco minutos depois da virada, eles ampliaram o placar. O croata Brekalo correu em diagonal, viu a defesa desarrumada e tocou para Steffen. O camisa 8 avançou sem marcação, ficou cara a cara com goleiro e com um toque suave fez o terceiro.

O técnico Heiko Herrlich não abandonou a partida e decidiu fazer mudanças na equipe aspirina. O brasileiro Paulinho, estreando com a camisa do Leverkusen na Bundesliga, entrou no lugar de Volland. A outra mexida foi com o sueco Isaac Thielin substituindo Lucas Alario. No outro lado, Bruno Labbadia adotou cautela ao mudar e tirou o estreante Roussilon para a entrada Uduokhai.

Com apenas três minutos em campo, Paulinho quase descontou para os donos da casa. O meia arriscou de fora da área, mas a bola subiu demais e saiu pra tiro de meta. Sem inspiração, o Leverkusen pouco fez nos momentos finais e o placar terminou em 3 a 1. Melhor para o Wolfsburg, que segue em boa fase na competição.