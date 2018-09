Bayern dá show fora de casa e vence Stuttgart na Bundesliga

PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DA BUNDESLIGA, DISPUTADA NO MERCEDES-BENZ ARENA, EM STUTTGART.

Jogando fora de casa, o Bayern de Munique bateu o Stuttgart por 3 a 0 em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga neste sábado (1). O Gigante da Baviera não tomou conhecimento dos mandantes e goleou com tentos de Goretzka, Lewandowski e Muller.

Os bávaros, como era esperado, dominaram o primeiro tempo na casa dos crocodilos. Com a posse de quase 73% do tempo, eles tocavam a bola de forma tranquilo no campo ofensivo e não deixavam a equipe adversário jogar. Porém, o sufoco ainda não tinha se transformado em nenhuma grande oportunidade durante os primeiros 20 minutos.

Aos 23, o Bayern reclamou de pênalti em lance de Ribery com Donis na área. O francês foi derrubado no centro pelo jogador do Stuttgart, mas o árbitro não assinalou nada, deixando os bávaros furiosos ao seu redor.

Os Crocodilos quase abriram o placar aos 33 minutos, após bobeira de Robben. Maffeo desarmou o holandês no meio campo e tocou para Donis, que limpou o defensor, mas mandou pra fora. A resposta veio logo em seguida. Aos 37, Muller recebeu no meio e deixou para Leon Goretzka. Mesmo com vários defensores a sua frente, o camisa 18 bateu colocado da entrada da área e abriu o placar. Gol na estreia do meia como titular.

Os visitantes por pouco não ampliaram o resultado momentos depois do primeiro. Alaba recebeu na esquerda, cruzou na pequena área e Lewandowski desviou para Muller. O alemão cabeceou em cima de Zieler, que foi obrigado a realizar ótima defesa. Foi o lance da primeira etapa.

Na etapa complementar, o panorama seguiu o mesmo. Com apenas dois minutos de bola rolando, o Bayern meteu uma bola na trave em bela cobrança de falta. Goretzka foi derrubado por Aogo próximo a área adversária e Alaba foi o escolhido para bater. O lateral esquerdo chutou forte e ela explodiu na trave direita do arqueiro.

Aos 54, outra grande chance para o time visitante. Kimmich lançou Robben e tocou para Thiago. O meio-campista cruzou na cabeça de Muller, que mandou pra fora. Na sequência, Robben levantou a bola na segunda trave e Hummels subiu mais que dois zagueiros para cabecear no canto, porém, Zieler apareceu novamente e realizou mais uma grande defesa.

A pressão foi tanta que uma hora o Stuttgart não suportou e cedeu o segundo. Após levantamento, Goretzka raspou a bola e deixou ela na direção de Lewandowski, que mandou um petardo e ampliou o placar na Mercedes Benz Arena. 2 a 0 que podiam ser aumentados com o bom futebol praticado pelo time de Niko Kovac.

No outro lado, a equipe do técnico Tayfun Korkut se encontrava de forma encurralada. Sem conseguir jogar, o Stuttgart apostava suas fichas na correia dos atacantes. Aos 66, Tommy ganhou na velocidade de Alaba e alçou a bola na área. O argentino Insua apareceu no meio da defesa, mas cabeceou torto.

Quando o relógio batia a casa dos 73 minutos, o Bayern, que seguia em cima, conseguiu fazer mais um. Kimmich avançou pelo lado direito e tocou para Lewandowski. O polonês, em um passe espetacular de letra, deixou Muller na boa para marcar o terceiro e fechar o caixão do Stuttgart na partida.