Real Madrid triunfa sobre Leganés dentro de casa e assume liderança na La Liga

O Real Madrid deu um show diante da sua torcida. Na tarde deste sábado (1º), os Blancos venceram o Leganés por 4 a 1, no Santiago Bernabéu. Os gols foram marcados por Bale, Sérgio Ramos e Benzema - duas vezes- para os dono da casa e Carrillo descontou para os visitantes.

Gareth Bale abriu o placar para os Merengues aos 16 minutos da etapa inicial. Sergio Ramos cruzou para Carvaral, o lateral cabeceou para grande área e o galês pegou de primeira. 1 a 0.

De volta aos velhos tempo, o capitão do Madrid chegou a lateral e cruzou na grande área. A devesa do Lega conseguiu afastar o perigo. Aos 23 minutos, a história mudou. Casemiro cometeu falta em Eraso dentro da área. O arbitro Jaime Latre marcou pênalti no lance. Carrillo deslocou Courtois para um canto e bateu no outro. 1 a 1.

Após igualar o placar, os visitantes ganharam moral na partida. Santos conseguiu roubar a bola no meio e avançou livre de marcação. Na entrada da grande área chutou firme, mas caiu para fazer a defesa.

Na reta final do primeiro tempo, Benzema teve boa oportunidade de mudar o resultado. Asensio colocou o atacante para correr e alçou a bola na grande área. O francês cabeceou firme e Cuéllar conseguiu defender com os pés.

Logo no inicio do segundo tempo, Marcelo tabela com Asensio. O Camisa 20 cruzou na pequena área, Benema disputa a bola com Jonathan Silva, o lateral-esquerdo puxa a camisa do jogador Real e o camisa 9 deixa o braço tentando se livrar e cabeceia pro fundo do gol. No entanto, o juiz tinha anulado o tento, porém, com o auxílio do VAR acabou mudando de decisão. 2 a 1.

Em boa troca de passe, os Galáticos ampliaram com uma bela jogada. O brasileiro Marcelo tocou para Benzema e entregou para Modric na pequena área. O crota agiu como pivô e devolveu para o atacante que livrou da marcação e para dentro e bateu colocado. 3 a 1.

Na sequência, Marcelo deu um passe de calcanhar para Asensio. O jogador invadiu a área e Bustinza deu um carrinho perigoso: penalidade máxima. Na cobrança, Cuéllar escolheu o lado errado e Ramos cobrou na meia altura. 4 a 1.

Agora o Campeonato Espanhol da uma pausa devido a data Fifa. O Real só volta a entrar em campo no clássico contra o Atlético de Madrid, no sábado (15). Já o Leganés visita o Villareal no domingo (16).