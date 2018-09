Real Bétis anuncia empréstimo do argentino Lo Celso junto ao Paris Saint-Germain

O Real Bétis anunciou a contratação de Lo Celso por uma temporada. O jogador pertence ao Paris Saint-Germain e chega por meio de empréstimo. No acordo, a equipe Alviverde possui o direito de compra do argentino.

Lo Celso iniciou sua carreira no Rosario Central. Suas grandes atuações chamaram a atenção dos parisienses, que o contratou em 2016. Com o time francês, o jovem atleta de 22 anos venceu uma Ligue 1, duas Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e duas Supercopa da França.

Após assinar o contrato, o jogador se mostrou empolgado como o novo desafio e já mantém sua torcida no clássico contra o Sevilla, neste domingo (2).

"Estou muito feliz de estar em um clube com uma grande história. Eu quero dar em campo o que recebi. Minha chegada coincide com o derby e todos nós sabemos como é aqui. Espero que termine da melhor maneira possível", comentou

Todavia, o esportista revelou que não pensou duas vezes em jogar no time de Andaluzia e que está ansioso para vestir a camisa do Bétis diante dos torcedores.

“Uma das coisas que me fizeram vir foi o projeto do clube. Qualquer jogador ficaria motivado pelo projeto esportivo que este lugar tem, é emocionante. Essa é a razão pela qual estou aqui. Todos sabemos como as pessoas vivem futebol aqui, muito apaixonadas. É importante que um jogador tenha torcedores assim. Isso é motivador. Mal posso esperar para entrar em campo", finalizou.