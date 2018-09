Marcos Alonso quer Chelsea sonhando alto após boa sequência: “Temos qualidade para ir longe”

É cedo para cravar, mas o Chelsea aparenta ser um time completamente diferente nessa temporada se compararmos com a última. A mais sentida mudança foi de fora das quatro linhas. Maurício Sarri se diz bastante contente com a campanha de início de seu time, mas mantém pés no chão, comentando sobre a vitória dentro de casa contra o Bournemouth:

“Estou feliz com o resultado e o desempenho. Foi um jogo muito difícil, eles são muito organizados e defendem muito bem. A primeira metade foi difícil e talvez precisássemos mover a bola com outra velocidade e sem a bola. Neste jogo você pode ganhar nos últimos 20 minutos.”

Já questionado sobre a briga pelo título da Premier League, o treinador italiano ressalta que cada confronto deve ser encarado de forma igual. Sobre isso comentou:

“Eu acho que é melhor agora pensar no próximo jogo. [...] Estou muito feliz com os quatro jogos, mas apenas a partir de agora para o próximo jogo.”

A liga inglesa tem uma característica à parte dos outros campeonatos europeus. Em seus primeiros 4 jogos no comando do time da região londrina de Kensington, foram 4 vitórias e apenas 3 gols sofridos. Questionado se o começo está sendo melhor que ele esperava, o treinador italiano falou:

“Estou muito feliz com meus jogadores. Eles estão indo bem na semana e nos jogos. Estou feliz com 12 pontos, mas sempre acho que podemos fazer mais e melhorar.”

Eden Hazard, mais uma vez protagonista em uma partida do Chelsea, foi o autor do segundo gol no jogo de hoje. O craque belga comentou a partida de hoje em coletiva:

“Estávamos sempre confiantes de que marcaríamos. Quando você está jogando assim, você tem que ser paciente. Temos muitos jogadores que podem marcar a qualquer minuto. Fizemos bem em manter a bola e movimentá-la rapidamente, porque estávamos muito lentos no primeiro tempo. [...] Estou me sentindo confiante, estou curtindo meu futebol, temos um novo treinador e muitos bons jogadores. Eu sei que quando eu jogo bem o time joga bem, então eu preciso estar pronto para tudo. A temporada é longa, mas vamos lutar até o fim e continuaremos melhorando.”

Além do belga, Marcos Alonso foi novamente um dos destaques da partida pelos Blues, dando a assistência para o segundo gol do Chelsea e sendo chamado por Sarri como o melhor lateral esquerdo da Europa. A respeito de mais uma boa atuação, o lateral espanhol falou:



“Estamos trabalhando muito bem, mas ainda há espaço para melhorias. Estamos nos sentindo bem - gostamos do que estamos fazendo e estamos 100% focados no que estamos fazendo. [...] Foi difícil jogar com o 4-5-1, mas fomos pacientes e sempre soubemos que temos jogadores e atacantes que podem derrubar times. [...] Temos a qualidade para vencer e ir longe”.