Schalke 04 perde em casa para Hertha Berlin e segue sem vencer na Bundesliga

O Schalke 04 foi derrotado pelo Hertha Berlim neste domingo (02), por 2 a 0, pela 2ª rodada da Bundesliga, na Veltins Arena. O eslovaco Ondrej Duda fez os gols da partida. Os azuis acumulam a segunda derrota seguida no campeonato, após perder na estreia para o Wolfsburg, fora de casa. O time segue zerado, com duas derrotas, enquanto o Hertha possui seis pontos e duas vitórias.

No primeiro tempo, o Schalke foi para cima, com chances sem sucesso. Já nos primeiros minutos, o Hertha precisou fazer alterações. O zagueiro Rekik acabou se lesionando, dando lugar para Javairo Dilrosun. O nome do jogo, Duda, já levava perigo nos minutos iniciais da partida, mas Fahrmann segurou. Aos 13, Caligiuri teve a chance de abrir o placar para os donos da casa após o juiz dar pênalti a seu favor, mas a chance foi desperdiçada.

Como quem não faz, toma, Duda não perdoou o erro e foi para cima. Recebeu a bola através de um belo passe, carregou até a área e sozinho, enfiou a bola no canto superior direito do goleiro rival, abrindo o placar para o Hertha. O jogo continuou eletrizante para os donos da casa que tentaram o empate com Konoplyanka e Bentaleb, travados. Na reta final, Kalou, em ótima finalização, mandou para fora.

Já na segunda etapa, um jogo morno sem grandes perigos. O Schalke pouco tentou no início, e os visitantes aconchegaram-se na defesa para impedir o empate ou até mesmo a virada. Da metade ao final da partida, Caligiuri, Amine Harit e Mark Uth tiveram as melhores chances, mas acabaram bloqueados ou pararam nas grandes defesas do goleiro rival, Jarstein.

Nos acréscimos, Konoplyanka cometeu falta grave no jogador do Hertha, o que lhe rendeu o cartão vermelho. A infelicidade veio a seguir, quando na cobrança perto da área, Duda, novamente, marcou e ampliou para 2 a 0 o resultado em favor dos visitantes.

Pela 3ª rodada da Bundesliga, o Schalke 04 visita no sábado (15), às 13h30, o Borussia Mönchengladbach, no Borussia-Park. Já o Hertha enfrenta o Wolfsburg na Volkswagen Arena, também no sábado, às 10h30.