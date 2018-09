Resultado Real Betis 1 x 0 Sevilla pela La Liga 2018-19

Partida válida pela terceira rodada da La Liga, disputada no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

FIM DE PAPO! TERMINA O JOGO NO ESTÁDIO BENITO VILLAMARÍN

96' O jogador acabou trombando com Firpo e levou a pior

95' Mercado fratura o braço e Sevilla fica com nove em campo

92' López coloca a bola no ataque, Joaquín fica com ela, vai cortando e chuta ao lado da trave

90' seis minutos de acréscimos

SUBSTITUIÇÃO DO BETIS: entra Sidnei e sai Bartra

SUBSTITUIÇÃO DO SEVILLA: entra Promes e sai Kjaer

SUBSTITUIÇÃO DO SEVILLA: entra Aleix Vidal e sai Guilherme Arana

Cartão vermelho para Sarabia

Cartão vermelho para Joaquín

79' Mandi faz cruzamento na segunda trave. Experiente, Joaquín deixa a marcação no ponto e cabeceia para o funda das redes

GOOOOOOOOOOOOOL DO BETIS!

78' Recomeça o jogo

76' Mais uma pausa pra hidratação

SUBSTITUIÇÃO DO BETIS: entra Joaquín e sai William Carvalho

72' Guilherme Arana tenta joga individual e acaba sendo derrubado por William. Falta para a favor dos visitantes

Cartão amarelo para Mesa Kjaer

70' Betis roda a bola no campo ofensivo, o Sevilla se segura por te um a menos

Cartão vermelho para Mesa

Cartão amarelo para Mesa

65' López tenta repor a jogada e Mesa fica na frente. O goleiro deixa o braço e ambos acabam trombando. Com o auxílio do VAR, o jogador do Sevilla leva o segundo amarelo e acaba expulso

64' Guilherme Arana recebe cruzamento dentro dá área e cabeceia nas mãos de López

SUBSTITUIÇÃO DO SEVILLA: entra Ganalons e sai Franco Vázquez

SUBSTITUIÇÃO DO BETIS: entra Sanabria e sai Loren Moron

54' Mesa toca para Navas, o capitão cruza para e a bola beija o travessão assustando o goleiro López

47' Banega cruza na segunda trave, Mercado sai da marcação de Canales e cabeceia em cima do gol de López. Por pouco o argentino não abriu o placar

Bola volta a rolar no sul da Espanha!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Cartão amarelo para Mesa

46' Tello tenta invadir área, chuta em cima da defesa e a bola sobra para Canales. O jogador finaliza e ao lado de fora da rede

45' três minutos de acréscimo

Cartão amarelo para André Silva

44' Na cobrança, a bola sobra para Banega que toca para Guilherme Arana. O brasileiro bate colocado e abola passa perto da trave esquerda

42' Sarabia chega a linha de fundo e tenta cruzar para André Silva na grande área. Feddal aparece e deixa a bola sair para escanteio

Cartão amarelo para Mercado

39' GOL ANULADO! Canales recebeu lançamento e chutou na saída do goleiro. O bandeirinha assinalou impedimento do atleta e o árbitro Jesús Gil Manzano recebeu a confirmação do VAR

32' Recomeça o jogo

30' Pausa para os jogadores se hidratarem

Cartão amarelo para William Carvalho

24' Mesa coloca André Silva para correr, Bartra corta e deixa a bola para lateral. Mas para ganhar tempo, o zagueiro sai com ela e o português vai atrás e dá uma bronca no jogador do Betis

17' UUUUHH! Sarabia sai driblando a devesa adversária. Bartra chega tentando fazer o corte, a bola sobra para Vázquez que finaliza de primeira no cantinho direito, López chegar a tempo e manda para escanteio

14' Grande defesa! William enfia a bola para Loren. O atacante entra sozinho na área e chuta colocado. Atento, Vaclík se estica e salva o Sevilla

10' Guardado é alçado, o meia manda uma bomba de fora da área e o Vaclík tira com a ponta dos dedos

6' Tello recebe bom lançamento, o atacante invade a área limpa a jogada e tenta finalização, mas o brasileiro Guilherme Arana aparece em cima da jogada. Escanteio para os visitantes

5' Betis valoriza a posse de bola, tenta trazer o Sevilla para seu campo defensivo, mas Hispalenses fazem ótima cobertura

Bola rolando!

Times escalados:

Não saia daí, torcedor. Instantes antes do jogo Real Betis x Sevilla ao vivo começar, nós voltamos com todos os detalhes dessa decisão da terceira rodada do Campeonato Espanhol. Fique conosco!

Enrique Setién Solar, destacou a força de ambos times. Para ele, os Verdiblancos tem tudo para sair como favorito, porém, não dúvida se a partida terminar em empate.

Foto:Divulgação/Betis

"Eu não sei quem é o favorito dos dois, acho que será correspondido. Nós somos muito bons. Estou muito animado para manter a linha de desempenho dos primeiros jogos, exceto o objetivo. Se estivermos no nível, o jogo terá muitas opções para avançar se acertarmos as chances de gol. O Sevilla é um grande time, tem grandes jogadores e vai se comprometer muito, pois não pode ser de outra forma. A tensão desses jogos sempre convida à igualdade", expressou.

Real Betis x Sevilla ao vivo

O técnico dos Hispalenses, Pablo Machín confessou que espera levar o resultado positivo. No entanto, lembrou que partidas como essas valem mais do três pontos.

Foto:Divulgação/Sevilla

"Você teria que perguntar aos fãs se eles preferem uma posição melhor no campeonato ou ganhar o derby. As pessoas diriam ambos. Estamos procurando por isso. Para se dar bem no campeonato, você tem que vencer o derby, este jogo tem implicações além de apenas três pontos. Há um sentimento por toda a cidade de Sevilha", explicou.

O último derby em Andaluzia da temporada passada, ocorreu em maio de 2018. A partida terminou empada por 2 a 2.

Os Béticos estão ocupando a amarga 17ª posição. Até o momento conseguiu apenas um ponto. Já o rival, está sexta colocação e já somam pontos.

Real Betis x Sevilla ao vivo se enfrentam neste domingo (2), no Estádio Benito Villamarín , às 15h45 (de Brasília), pela La Liga. É a terceira rodada do Campeonato Espanhol!