Joaquín sai do banco e garante vitória do Real Betis em cima do Sevilla pela La Liga

Real Betis e Sevilla protagonizaram um duelo com todos os ingredientes possíveis para um grande clássico do futebol espanhol, pela terceira rodada de La Liga. Jogo quente, pegado, com expulsão e gol do predestinado Joaquín, dando a vitória aos béticos por 1 a 0.

Loren teve a primeira grande chance do duelo, mas parou em Vaclík. Tello tocou para o atacante na grande área, ele girou e finalizou rasteiro, cruzado, mas o camisa 1 conseguiu fazer a intervenção.

Franco Vázquez respondeu na mesma moeda para o time rojiblanco, mas Pau López voou para fazer excepcional defesa. Sarabia tentou jogada individual, invadiu a área, mas foi desarmado. Na sobra, o meia bateu colocado, no cantinho, mas o arqueiro pegou.

Canales chegou a abrir o placar no Benito Villamarín, mas o bandeirinha anulou o gol por impedimento do camisa 6, confirmado pelo árbitro de vídeo. Após lançamento de Guardado, o meia saiu na cara de Vaclík e finalizou na saída do goleiro, mas teve seu tento invalidado.

Guilherme Arana, no finalzinho da primeira etapa, levou perigo ao gol de Pau López. Banega abriu no flanco esquerdo, o Brasileiro invadiu a área e chutou cruzado, mas a bola passou na boca do gol e ninguém conseguiu desviar para dentro das redes.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

Guilherme Arana quase abriu o placar no início da segunda etapa, mas Pau López defendeu. Sarabia fez excelente jogada pela direita, deixou Inui no chão e cruzou na medida para cabeçada do brasileiro, mas o goleiro verdiblanco segurou.

Predestinado, o ídolo bético entrou para fazer o gol da vitória. Mandi recebeu na entrada da área e cruzou na medida para Joaquín testar para o fundo do barbante e explodir a torcida verde em Sevilla.

Os donos da casa respiram com a primeira vitória na competição, chegando aos quantro pontos e ao décimo terceiro (13º) lugar. Os hispalenses ficam na quinta posição (5ª) e, também, com quatro pontos.

O Real Betis volta a campo no dia 15, após a data FIFA, contra o Valencia, no Mestalla, pela quinta rodada, às 13h30. No dia 16, o Sevilla recebe o Getafe no Ramón Sánchez Pizjuán, às 15h45.