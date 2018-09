Depois da goleada, Ernesto Valverde rasga elogios ao ataque do Barcelona

Mais um dia normal na La Liga. Joganda em casa contra o recém-promovido Huesca, o Barcelona cumpriu com os prognósticos e com as expectativas: deu show. Vitória trituradora com o carro a passar por cima do modesto rival, que viu suas redes balançarem por incríveis oito vezes. Sim, oito. O primeiro tempo até acabou equilibrado, com o resultado parcial em 3 a 2. Surpreendendo, o Huesca chegou a marcar duas vezes dentro do Camp Nou, mas comandados por Messi na segunda parte, os culés fizeram mais cinco gols e decretaram o atípico 8 a 2 no placar.

O placar tão largo e a quantidade de gols não foram os únicos recordes do duelo. Apesar de ser goleado, o Huesca tornou-se o primeiro time a fazer dois gols no Barcelona em apenas um tempo dentro da casa dos catalães, desde que o técnico Ernesto Valverde assumiu o comando do técnico do clube. Apesar disso, tal detalhe não entrou nas contas do treinador durante a sua coletiva pós-jogo. Para valorizar seu time, ele preferiu apontar ao grande poder de ataque que possui, voltando a elogiar o volume e logicamente o resultado deste, hoje, mais do que nunca, tão efetivo.

"Estamos fazendo muitas coisas no campo ofensivo. Um trabalho muito forte, com muitas ocasiões criadas e principalmente gols. O Huesca foi perigoso, apresentou alguns riscos contra nossa defesa, mas conseguimos virar o jogo".

Além do resultado e dos pormenores da partida, Valverde comentou sobre outros dois temas: se Rakitic merecia prêmio individuais e sobre o uso do VAR. A primeira abordagem pareceu ser daquelas típicas da imprensa espanhola, para talvez tentar buscar algo acerca da rivalidade entre Real e Barcelona. Visto que, Modric, também croata, acabou de ganhar o prêmio de melhor jogador do futebol europeu. Experiente, o treinador não entrou na onda e foi diplomático.

"Tal como outros jogadores que temos aqui o Rakitic também merece ganhar prêmios individuais. Isso é claro. Mas para mim, pessoalmente falando, vejo essas premiações sempre com importância relativa. Sobre o VAR? Acredito que chegou para vivermos com a incerteza. Ter que esperar para comemorar um gol, depois de gravado, é estranho. Uma sensação diferente. Mas o importante é que as coisas agora estão mais justas", finalizou.