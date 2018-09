Em jogo marcado por viradas, Thauvin decide e Marseille vence Monaco na Ligue 1

Numa partida eletrizante, o Monaco foi derrotado em pleno Louis II pelo Olympique Marseille. Os visitantes bateram o time monegasco por 3 a 2, em uma virada de tirar o fôlego, com gol já no fim.

Com o triunfo, o OM chega a quinta colocação, com 7 pontos até aqui, enquanto os monegascos amargam a décima quarta posição, com só 4 pontos em quatro partidas. As duas equipes voltam a campo no dia 15, após a Data FIFA. O Monaco visita o Toulouse no Municipal, já o time de Marselha recebe o Guingamp no Velódrome.

Quem teve a iniciativa em campo foi o Marseille, priorizando bastante a posse de bola, mas também sendo bastante objetiva e ocupando o setor ofensivo. No entanto, o placar foi só foi aberto nos acréscimos do primeiro tempo. Payet partiu pela direita e cruzou na cabeça de Mitroglu, que testou pro fundo do gol.

A comemoração, porém, só durou até o fim do intervalo. Com apenas dois minutos de bola rolando, a defesa dos visitantes resolveu ajudar os adversários. Rami se enrolou com com Pelé e Falcao aproveitou a falha. O colombiano driblou o goleiro, bateu de perna direita, mas Luiz Gustavo apareceu e tirou a bola. Tielemans pegou a sobra e finalizou pra empatar o jogo.

Só que não parou por aí. Alguns minutos depois, Grandsir cruzou na área e Rami tentou afastar a bola. Mas o zagueiro tirou mal e deixou ela de presente para Falcao, que mandou pro fundo das redes. Virada dos monegascos em menos de 10 minutos.

O time de Rudi Garcia parecia ter sofrido um baque após os dois gols em sequência. Vendo a apatia de seus jogadores em campo, o técnico resolveu colocar a sua principal estrela: Thauvin. Campeão do mundo no mês de julho, o atacante ainda estava voltando ao ritmo ideal e foi deixado no banco. E foi ele quem decidiu. Sakai fez o corredor no lado direito, tocou rasteiro e o camisa 26 surgiu como elemento surpresa na área, batendo de perna esquerda e igualando tudo.

Com a empolgação do gol, os visitantes voltaram com tudo pra cima de Leonardo Jardim. Aos 78 minutos, Jemerson recuou mal e o grego Mitroglu roubou a bola. O camisa correu até a entrada da área, mas bateu torto e ela saiu. Em seguida, foi a vez de Amavi arriscar uma bomba de pé esquerda e ela assustar Benaglio.

O golpe para o Monaco veio no fim e de uma maneira trágica. Antes dos acréscimos, Germain entrou no lugar de Payet. O centroavante entrou justamente para aproveitar a bola aérea nos minutos finais e assim fez. Aos 91, Thauvin levantou na área e o francês cabeceou quase de costas em direção as redes. Gol e muita festa da torcida Marselhês no principado.