Técnico da Juventus, Massimiliano Allegri exalta boa forma de Mandzukic: "Nem eu esperava"

Neste sábado (1), a Juventus visitou o Parma no Ennio Tardini pela 3ª rodada da Serie A. A Vecchia Signora bateu os donos da casa por 2 a 1, com gols de Mario Mandzukic e Matuidi, enquanto Gervinho descontou no outro lado.

Após a partida, o técnico juventino, Massimiliano Allegri, falou sobre a terceira vitória consecutiva da equipe na liga. Ele exaltou o triunfo e ressaltou a importância de conquistar pontos fora de casa.

“Os rapazes se deram muito bem. Parma é um lugar difícil de jogar e nós vencemos apenas uma das nossas últimas cinco visitas”, disse.

“O Parma está lutando para garantir a segurança, é muito organizado e perigoso no contra-ataque, mas perdeu a força no final. É uma vitória merecida, mas temos muito mais trabalho a fazer", declarou.

Principal contratação do clube italiano e do futebol internacional nos últimos tempos, Cristiano Ronaldo segue sem marcar no campeonato italiano. O gajo ainda tenta se reencontrar com as redes, tendo no jogo de hoje chegado a perder uma grande chance.

“Há diferentes dificuldades que um atacante tem que enfrentar na Série A, mas ele teve um bom jogo no geral. Estou feliz com o que ele está fazendo e o intervalo para data FIFA ajudará todos a sermos mais espertos", afirmou Massimiliano Allegri.

Poupando jogadores que disputaram a Copa do Mundo na Rússia em junho e julho, Allegri tem revezado bastante seu elenco. Finalista do Mundial com a Croácia, Mandzukic é um exemplo. Porém, diante do Parma, o atacante começou entre os onze titulares e anotou um gol com apenas dois minutos.

“O Mandzukic sempre foi generoso, mas nem eu esperava que ele estivesse em boa forma depois da Copa do Mundo. Paulo Dybala está lentamente encontrando sua forma também e se saiu bem quando chegou", comentou.

A parada para os jogos entre seleções será decisiva para o treinador, que espera contar com seu elenco inteiro na volta da Serie A. Desta vez, tendo todos os jogadores descansados para a sequência da temporada.

"Eu preciso de todos daqui para frente, como Medhi Benatia, Andrea Barzagli e Daniele Rugani, então as pernas mais frescas e as mentes afiadas que temos, melhor", finalizou.