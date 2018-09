Arsenal vence Cardiff City em jogo eletrizante e respira na Premier League

Cinco gols marcaram a manhã deste domingo (2) em Gales. Arsenal e Cardiff City protagonizaram um grande jogo, disputado, corrido e com 3 a 2 para os londrinos ao apito final. Mustafi, Aubameyang e Lacazette marcaram. Camarasa e Ward descontaram para o time da casa.

Logo aos 11 minutos, os Gunners abriram o placar em Gales. Xhaka cobrou escanteio na área e o zagueiro Mustafi veio de trás, livre, para testar forte no ângulo do goleiro Etheridge e abrir a contagem no Cardiff City Stadium.

O time do norte de Londres teve tudo para ampliar ainda na primeira etapa, mas a trave impediu. Lacazette recebeu na entrada da área, ajeitou e, livre, finalizou rasteiro no cantinho, mas a bola beijou o poste direito do camisa 1 da casa.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, Victor Camarasa deixou tudo igual e marcou o primeiro gol dos Bluebirds na temporada da Premier League. Benett cruzou da esquerda, a bola passou pela zaga, o meia espanhol dominou, girou e soltou uma pancada de perna direita no alto, para igualar o marcador.

Foram necessários 15 minutos para o Arsenal retomar a ponta do pacar. Xhaka tocou em Aubameyang, que tabelou com Lacazette e, de fora da área, bateu colocado no cantinho do goleiro.

Para comemorar, foram 8 minutos. O Cardiff logo arrancou o empate novamente. Ralls levantou bola na área, Morrison ajeitou para o meio da área onde Daniel Ward estava para cabecear firme e deixar tudo igual outra vez.

Apesar da insistência do time mandante, Lacazette fez um belíssimo gol para dar números finais ao jogo. Torreira lançou o francês dentro da área, ele girou em cima de Bamba e acertou um foguete de perna direita no alto, inapelável para Etheridge.

Com a derrota, os Bluebirds permanecem com dois pontos na décima sexta (16ª) posição, duas acima da zona de rebaixamento. Os Gunners respiram e chegam ao segundo jogo seguido com vitória. São seis pontos e o nono lugar para os visitantes.

O Cardiff City volta aos gramados somente no dia 15, após a data FIFA, quando visita o Chelsea no Stamford Bridge, em Londres. O Arsenal, também no dia 15, visita o Newcastle no St. James Park.