Domenico Tedesco lamenta derrota do Schalke 04 e desabafa: "Estamos muito desapontados"

Na tarde deste domingo (2), o Schalke 04 perdeu, em casa para o Hertha Berlim, pelo placar de 2 a 0. A partida foi válida pela segunda rodada da Bundesliga, e colocou os Azuis de Schalke na décima quinta colocação, ainda sem pontuar.

Após o apito final, o técnico do clube, Domenico Tedesco, comentou sobre a infelicidade da derrota e parabenizou o Hertha pela grande atuação: "Parabéns ao Hertha. Claro que estamos muito desapontados. Foi o nosso primeiro jogo em casa, a antecipação e a sede de ação foram enormes. No entanto, não conseguimos vencer o jogo. A derrota veio principalmente de um segundo tempo muito ruim. Apenas no último quarto de hora, conseguimos mais uma vez pressionar o portão de Berlim", afirmou.

O treinador também destacou os erros que culminaram na derrota de sua equipe, além de assumir a culpa da derrota e promete que virão com força total após o período longo de treinamentos.

"A primeira metade foi boa. No entanto, não encontramos soluções no meio. Nós apenas conseguimos perigo com Yevhen Konoplyanka na esquerda. Em nossas ações, teríamos que ser um pouco mais objetivos. Além disso, tivemos muitas perdas de bola por completo. Certamente sabemos hoje o que podemos fazer e o que não podemos mais fazer. Vamos fortalecer as coisas que podemos, e deixaremos coisas que não funcionaram no futuro. Eu também assumo a responsabilidade. Nos próximos dias e semanas, vamos trabalhar principalmente no jogo vertical", afirmou.

O Schalke 04 retorna aos gramados no próximo dia 15, quando enfrenta o Borussia Monchengladbach, fora de casa. O embate será válido pela terceira rodada do Campeonato Alemão.