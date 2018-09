Leonardo Jardim fala em trabalho de recuperação após derrota do Monaco para Marseille

Diante do Olympique de Marselha, o Monaco não conseguiu a vitória e os três pontos neste domingo (02), em casa no Louis II, pela 4ª rodada da Ligue 1 e perdeu por 3 a 2, em casa. O time de Leonardo Jardim, que acumula uma vitória, um empate e duas derrotas, ocupa o meio da tabela, com apenas quatro pontos.

Para o treinador, ambas as equipes fizeram um primeiro tempo de bastante movimentação, mas na segunda etapa as coisas mudaram de rumo.

"A primeira metade foi equilibrada e muito disputada entre as duas equipes. Na segunda, marcamos, mas não foi o suficiente para levar pontos. O objetivo não foi alcançado, vamos trabalhar. A equipe teve a atitude certa e com o trabalho vamos alcançar um nível mais alto, precisamos de tempo", afirmou.

O técnico falou muito sobre trabalho e uma melhora de desempenho para os próximos jogos, também como os resultados anteriores servem como exemplo. "Eu sempre dou o meu melhor para o clube, os jogadores também estão trabalhando para a camisa do AS Monaco, todo mundo quer progredir. São jogos como este que nos farão progredir", explicou.

O comandante também afirmou que comparações não são necessárias e pediu calma aos torcedores. "Cada equipe faz sua história, não temos que comparar clubes ou temporadas passadas, só precisamos de tempo para chegar ao nível que todos querem que joguemos" ,disse Jardim.

O próximo confronto do Monaco será o Toulouse com data à confirmar pela 5ª rodada da Ligue 1. O duelo será fora de casa, no Estádio Municipal de Toulouse, em duas semanas, após partidas da data Fifa.