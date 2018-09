Borussia Dortmund anuncia inscritos para a UEFA Champions League

O Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira (4), a lista de jogadores para a disputa da Liga dos Campeões da UEFA. Os convocados foram:

GOLEIROS: Roman Burki e Marwin Hitz.

DEFENSORES: Zagadou, Diallo, Hakimi, Guerreiro, Toljan, Akanji, Piszczek, Schmelzer, Weigl, Toprak e Delaney.

MEIAS: Gotze, Reus, Gómez, Dahoud, Pulisic, Kagawa, Witsel e Bruun Larsen.

ATACANTES: Sancho, Paco Alcácer, Phillip e Wolf.

A jornada do BVB começa no dia 18 de setembro, quando enfrentam o Mônaco, no Signal Iduna Park, às 16:00h. Os aurinegros estão no grupo A, que contém Atlético Madrid, Mônaco e Club Brugge.