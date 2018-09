Em dia de Areola, Alemanha e França empatam sem gols na estreia da Liga das Nações

Nesta quinta-feira (6), Alemanha e França entraram em campo pela primeira vez desde o fim da Copa do Mundo da Rússia. De um lado, os germânicos, eliminados na primeira fase, enquanto do outro, o time campeão mundial.

Apesar da expectativa em torno do comportamento em campo dos dois times e também por ser o jogo de abertura da Liga das Nações da Uefa, ambas as seleções apenas empataram por 0 a 0, na Allianz Arena.

Os alemães retornam a campo no próximo domingo, em um amistoso diante do Peru, ás 15h45, em Munique. Já os Bleus terão um grande compromisso também no mesmo dia, mas pela segunda rodada da Liga das Nações. Os franceses recebe a Holanda no Velódrome, ás 16h.

Primeiro tempo morno e de poucas chances

O jogo demorou para engrenar em Munique. Logo aos 2 minutos, uma jogada dura entre Pavard e Rudiger. Pior para o francês, que levou o pisão do zagueiro e saiu com o pescoço totalmente marcado pelas travas da chuteira.

Perto do final do primeiro tempo, os Bleus melhoraram em campo e começaram a ameaçar o gol adversário. Aos 35, Reus recebem em velocidade e levantou na cabeça de Giroud, que mandou no canto de Neuer, mas o arqueiro salvou. Já nos acréscimos, quase o placar foi aberto. Mbappé cruzou rasteiro, Giroud, com um leve toque, desviou a bola com o calcanhar e por pouco não abriu o placar.

Alemães e franceses melhoram na segunda etapa

A etapa complementar foi bem mais movimentada, mas ainda com pouca animação. A França seguiu com seu ritmo e aos 3, quase teve a chance de marcar o primeiro com Griezmann. Pavard lançou e o atacante, com um lindo drible de corpo, bateu cruzado e Neuer pegou em dois tempos.

Observando a inoperância de sua seleção, os torcedores alemães perderam a paciência nas arquibancadas. A cada toque de bola era uma vaia aos jogadores, que tinham muita dificuldades para sair jogando. Os germânicos tiveram uma boa chance aos 12, após boa trama de Werner pelo lado esquerdo. O atacante cruzou rasteiro e Areola apareceu para afastar o perigo.

A partida começou a ficar tensa e mais acelerada por parte dos dois times. Aos 18, Neuer, que já tinha trabalhado bastante em campo, fez mais uma belíssima defesa em uma bomba de Griezmann de fora da área. No lance seguinte, Ginter ganhou no meio campo, avançou e deixou Reus na boa em frente a área. O camisa 13 bateu de primeira, mas o goleiro adversário salvou mais uma vez.

Com 26 minutos, a melhora da equipe de Joachim Low em campo era notória. Gundogan roubou no meio e tocou para Reus, que puxou o contra-ataque. A bola sobrou para Hummels, que lançou para Muller, mas o jogador mandou por cima. E os franceses não tiveram mais paz na Allianz Arena. Aos 29, Gundogan cruzou e a bola foi em direção a Areola, que botou pra escanteio. Na cobrança, Ginter subiu mais alto que toda a defesa e testou pro gol, mas o arqueiro francês se esticou todo e realizou uma defesa sensacional.

Apesar da pressão, os germânicos foram diminuindo o gás e acabaram cansando já perto do fim. Por outro lado, a França quase conseguiu o gol salvador nos acréscimos. Dembelé passou no meio de Hummels e Kimmich, mas na hora de finalizar, bateu muito mal e pra fora. Fim de papo e placar zerado.