Sané alega motivos pessoais e deixa concentração da Alemanha

A Federação Alemã anunciou nesta sexta-feira (7), por meio de sua conta oficial no Twitter, que Leroy Sané conversou com membros da comissão técnica da Alemanha e está fora dos planos para o próximo jogo da Data FIFA. O jogador alegou questões pessoais.

De acordo com o jornal alemão Bild, Sané será pai nos próximos dias e por isso pediu dispensa da convocatória. Ele entrou já perto do fim na partida da seleção alemã contra a França, na última quinta (6) e ficará de fora do confronto contra o Peru, no domingo (9).

Entretanto, a desconvocação repentina do atacante pode ter sido por outro motivo. Jornais europeus afirmaram que o atleta abandonou a concentração após discutir com Joachim Löw, comandante da seleção germânica. Sané era um dos jogadores praticamente confirmados na Copa do Mundo da Rússia, mas ficou de fora da lista final por opção do treinador.

O clima entre o atacante e o restante da equipe alemã já não era dos melhores ultimamente. Em entrevista coletiva antes da partida diante da França, Toni Kroos questionou a postura de seu companheiro em campo, independente do resultado e disse que o jovem jogador do Manchester City necessitava evoluir para ajudar.

"Em alguns momentos, quando estamos em campo, você consegue perceber que a linguagem corporal de Sané é a mesma, não importa se estamos ganhando ou perdendo. Ele precisa melhorar", declarou.

Este é mais um capítulo para os recentes problemas de ambiente que se instaurou dentro do futebol alemão, principalmente em sua equipe nacional. Pouco tempo após fracassarem no Mundial, quando foram eliminados na primeira fase, Mesut Ozil lançou uma nota em que anunciava sua aposentadoria da seleção, com críticas aos dirigentes, alegando que alguns usaram frases de cunho racista por sua origem turca.

As águias voltam a campo no domingo (9), diante da Seleção Peruana, ás 15h45, na Rhein-Neckar-Arena.