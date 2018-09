Apresentado no Amiens, Ganso lamenta poucas chances no Sevilla e almeja sequência: ''Quero jogar''

O meia brasileiro Paulo Henrique Ganso foi apresentado nesta sexta-feira (7) como o novo reforço do Amiens, clube que atua na primeira divisão da França. Revelado no Santos, o jogador foi emprestado pelo Sevilla por uma temporada. De casa nova, Ganso agora almeja engatar sequência de jogos.

''Estou muito feliz e honrado pelo convite do Amiens. Aqui já me passaram confiança e me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia. Agora e conviver com pessoas que vão me ajudar dentro e fora de campo. Que eu possa fazer meu melhor e atuar no mais alto nível. Quero jogar. Fique dois anos jogando pouco e quero ter mais minutos. Conhecia um pouco da Ligue 1. Ela foi crescendo muito ao longo dos anos. Minha escolha foi justamente por ter uma sequência de jogos e minutos. Aqui sei que isso vai acontecer'', afirmou.

O jogador também afirmou que recebeu propostas de diversos times brasileiros. São Paulo, Santos, Grêmio, entre outros, manisfestaram interesse em contar com Ganso, que preferiu buscar sucesso atuando na Europa.

''Não foram só esses. Tem mais clubes que mostraram o interesse e apresentaram propostas, mas a Europa pesou. Queria permanecer aqui, ter oportunidade de jogar e ficar com a cabeça mais tranquila com a família aqui na Europa.''

Ganso também lamentou o fato de ter sido pouco aproveitado no Sevilla, seu último clube: ''Não diria decepcionado, mas fiquei triste pois quando vim para a Europa era para jogar mais jogos. Fiz bons jogos, gols e mesmo assim joguei pouco. Agora e uma retomada para poder jogar mais e sem preocupação de ficar jogos fora.''

Por fim, o meia falou sobre contato com Neymar e Seleção Brasileira: ''Não falei antes de chegar. Só depois de ter acertado tudo com o Amiens. Me desejou sorte e que eu possa fazer o meu melhor em alto nível'', encerrou.