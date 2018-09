Fernando Santos lamenta falta de ambição de Portugal pela Liga das Nações: "É um torneio complicado"

Mesmo garantindo a vitória no Estádio da Luz com um placar magro, vencendo a Itália por 1 a 0, o lendário técnico de Portugal, Fernando Santos, não ficou muito feliz com o resultado em si, mas garante que a atuação foi digna de um grande time.

Abordado sobre o jogo produzido pela seleção italiana, Fernando comentou que o rival cresceu na partida, mas destacou que os Imortais conseguiram manter o bom ritmo de jogo.

"A Itália é muito forte, principalmente nas transições. Tentou surpreender com dois jogadores de frente, mas isso não condicionou a nossa forma de jogar. Estivemos muito bem na primeira etapa, tirando os últimos dez minutos, nos quais diminuímos o ritmo. A Itália cresceu aí, mas o resultado ao intervalo já era injusto. Eu disse aos jogadores para manterem (o mesmo ritmo) na segunda parte e continuarem a circular com rapidez e objetividade. Na etapa final voltamos a encolher um pouco de mais e a Itália cresceu, mas é normal", frisou.

A seleção portuguesa claramente adotou um padrão de jogo de mais possessão de bola, porém menos agressivo que o habitual contra o adversário. Sobre esse estilo diferente dos últimos vistos nos times de Fernando Santos, o treinador comentou, insatisfeito: "Não houve conforto. Não é fácil jogar sempre a um ritmo alto. Tínhamos posse, mas era para trás, em vez de ser para frente", expressou.

O 1 a 0 no placar não deixou de dar um ar de tranquilidade à Portugal e seu treinador. Perguntado sobre as chances da seleção portuguesa de disputar a Liga das Nações "para ganhar", Fernando Santos foi cauteloso;

"Agora vamos jogo a jogo. Pensaremos na Polônia. É um torneio muito complicado. Acredito na minha equipe e queremos primeiro chegar aos quatro melhores", finalizou.