Seleção Alemã renova contrato com fornecedora Adidas até 2026

Nesta segunda-feira (10), a Seleção da Alemanha e a Adidas concordaram em prorrogar sua parceria. No dia seguinte ao amistoso contra o Peru, o presidente da seleção alemã, Reinhard Grindel, e o presidente da fornecedora, Kasper Rorsted, anunciaram que o contrato até 2022 seria prorrogado até 2026.

+ Confira as ofertas do nosso parceiro FutFanatics

Em entrevista ao site do clube, o presidente da DFB comentou sobre a importância da extensão de contrato com a Adidas, e mostrou-se animado com os frutos que serão colhidos no futuro.

“Estamos muito felizes por termos um parceiro duradouro e confiável na adidas. A extensão prematura do contrato é um voto de confiança na força e atratividade da equipe nacional da Alemanha. Por conseguinte, esta extensão de contrato envia um sinal importante para a UEFA de que estamos posicionados bem economicamente a longo prazo e, na perspectiva da nossa proposta para o EURO 2024, cumprimos os requisitos do organizador do torneio. O contrato nos dá segurança financeira para o planejamento e implementação de nossa oferta para a competição; Ele também nos permite a possibilidade de promover o desenvolvimento do futebol amador alemão", afirmou.

O presidente da Adidas, Kasper Rorsted, está feliz com a parceria de longa data entre a fornecedora e a Seleção Alemã. Ele também projetou grandes perspectivas para os próximos anos de cooperação.

“Estou muito feliz com o alongamento de nossa parceria. A DFB e a adidas simplesmente pertencem juntas. O momento da transação consolida a política de patrocínio exclusiva da adidas; Mantemos nossos parceiros de longa data, especialmente quando é importante. Juntamente com a DFB, nos próximos anos faremos o nosso melhor para desenvolver ainda mais o futebol alemão em todos os níveis, do setor juvenil à seleção nacional de homens e mulheres. Com o início da academia da DFB e a candidatura esperançosamente bem-sucedida para sediar a competição do EURO 2024, temos dois projetos interessantes e inovadores para trabalhar e estamos felizes em contribuir com nossos conhecimentos", disse.

A Associação Alemã de Futebol e Adidas estão juntas há mais de 60 anos. Ao longo desse período, foram quatro títulos de Campeonatos Mundiais, três Campeonatos Masculinos da Europa, duas Copas do Mundo Femininas e oito Campeonatos Europeus conquistados.