André Silva marca e Portugal vence a Itália com tranquilidade na estreia da Liga das Nações

Nessa segunda-feira (10), Portugal estreio com pé direito na Liga das Nações da UEFA. A seleção dos Imortais venceu a Itália por 1 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 3, realizada no Estádio da Luz, em Lisboa. O autor do único tento foi o atacante André Silva. Com o resultado, os portugueses ficam na ponta da tabela. Em contramão, a Azzurra está na última posição.

No primeiro tempo a seleção portuguesa teve amplo domínio do jogo. Aos 14 minutos, os visitantes deram bobeira e perderam a bola no setor defensivo, Pizzi ficou ficou com a sobra, mas na hora de finalizar acabou se enrolando. Logo em seguida, Chiesa recebeu pelo lado direito, o atacante trouxe para dentro e chutou colocado, mas Rui Patrício conseguiu defender sem perigo.

Porém, a oportunidade de mexer o placar viria com os Quinas. Bernardo Silva tocou para André Silva na entrada da área. O camisa 9 limpou a jogada e finalizou no cantinho direito. Com seus 1,96 metros, Donnarumma conseguiu segurar.

A pressão portuguesa não parou por ai: William Carvalho cruzou na segunda trave, Bruma cabeceou, Donnarumma saiu mal do gol, e André Silva empurrou para baliza, no entanto, Romagnoli tirou em cima da linha, salvando a pátria italiana. Aos 29', um contra-ataque veloz fez Bruma receber na ponta, o camisa 7 não conseguiu aproveitar a oportunidade e chutou fraco.

Dois minutos depois foi vez de Rúben Dias. O jogador deixou o marcador comendo poeira, cruzou para a grande área, mas a bola explodiu no lateral-esquerdo Cristante e bateu no travessão. Na sequência, a defesa afastou de qualquer maneira.

No segundo tempo, Portugal conseguiu ser mais efetivo no seu domínio. Pelo lado esquerdo, Bruma cruzou rasteiro no meio da área, com categoria André Silva dominou e chutou no canto, desta vez sem chance para Donnarumma.

Na próxima rodada da Liga das Nações, Portugal encara a Polônia, no dia 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília). Já a Itália também enfrenta os poloneses no mesmo horário, mas no dia 14 de outubro.