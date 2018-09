Barcelona e Girona pedem autorização à Federação Espanhola para jogarem nos EUA

A ideia de jogos da La Liga em estádios dos Estados Unidos hoje ganhou mais força. Antes apenas algo a ser discutido, nesta terça-feira houve um avanço significativo no que se diz respeito à oficialização de times espanhóis correndo atrás da bola na terra do Tio Sam em busca de três pontos. Em conjunto com a Liga Espanhola, Barcelona e Girona entraram com um pedido formal para a RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) autorizar um jogo entre os dois clubes em Miami.

O jogo em questão será válido pelo da 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Ou seja, já no segundo turno. Precisamente no dia 26 de janeiro de 2019. Na noite de um sábado. A partida teria ou terá lugar no Estádio Hard Rock de Miami, casa do time de futebol americano Miami Dolphins, e que recentemente recebeu jogos de pré-temporada das mais variadas equipes europeias, como Bayern, City, United e o Real Madrid.

Como fator de detalhe, caso a RFEF aprove o jogo nos Estados Unidos, os torcedores do Girona serão recompensados por uma quantia já inserida na carta que serviu de pedido oficial para mudança de local do jogo, inicialmente marcado para acontecer na casa dos albirrojos. Apesar de não ter valores divulgados, fala-se também em uma quantia milionária para que os dois clubes joguem na América do Norte.