RB Leipzig adota medidas de punições para jogadores imprudentes

O assistente técnico do RB Leipzig, Jesse Marsch, apresentou uma forma inovadora de garantir que os jogadores do clube aderissem às regras e regulamentos: introduzindo uma roda de punição no vestiário.

O ex-jogador de 44 anos, se juntou aos Touros no início do ano, e sugeriu para o treinador Ralf Rangnick uma forma de promover a disciplina, ao mesmo tempo em que estimula o espírito de equipe e evita a formação de panelinhas.

"Há uma roda de fiar no vestiário. Existem diferentes segmentos lá com punições diferentes. Multas monetárias raramente fazem qualquer coisa. Isso machuca mais os jogadores quando eles têm menos tempo livre, por exemplo", disse Rangnick ao Bild.

As 12 repreensões diferentes podem ser cobradas por chegar atrasado a treinamentos ou reuniões, retornar de férias acima do peso ou por usar telefones celulares em áreas proibidas.

Confira as seguintes punições são as seguintes:

Assistente de bola: encher as bolas, levá-las para o campo de treino e realizar a limpeza. (30 minutos por sessão).

Treinador adjunto da academia: em um dia livre, os jogadores devem treinar uma das equipes da academia por quatro horas.

Guia turístico do estádio: dê uma excursão de uma hora aos visitantes e mostre-os ao redor do vestiário, etc.

Sorte: sem castigo.

Manutenção do campo: cortar a grama no campo de treinamento e preencha todos os pedaços que faltam no gramado - quatro a seis horas em uma semana.

Princesa: considerado o pior de todos. Os jogadores devem usar uma camiseta rosa ou um tutu de bailarina para uma sessão inteira de treinamento (90 minutos).

Waterboy: misturar bebidas eletrolíticas e encha as garrafas de água antes do treino (20 minutos por sessão durante uma semana inteira).

Fanshop: trabalhar na caixa registradora da loja do clube por três horas.

Cozinha: preparar saladas e mesas limpas no refeitório da equipe (30 minutos por dia).

Kitman: cuidar dos kits sujos e ajudar na limpeza das botas (30 minutos por dia).

Ajudante de ônibus: carregar os engradados de bebidas, equipamentos e malas no ônibus antes dos jogos (aproximadamente 1,5 horas).

Presentes para o pessoal: Compre pequenos presentes (chaveiros, canetas, pralinés, etc) para todos os 60 funcionários do Leipzig.