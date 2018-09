Borussia Dortmund vence Eintracht Frankfurt em casa e assume ponta da Bundesliga

O Borussia Dortmund recebeu o Eintracht Frankfurt, no Signal Iduna Park, na tarde desta sexta-feira (14), pela terceira rodada da Bundesliga. A partida terminou com uma vitória aurinegra, pelo placar de 3 a 1.

+ Quer comprar uma camisa do BVB? Clica aqui e vai lá na FutFanatics!

Com domínio do Dortmund, primeiro tempo terminou com domínio na posse de bola e vantagem para os aurinegros

O embate iniciou-se com o domínio da posse de bola por parte do Dortmund. Foram muitos passes, porém poucos chutes. Os aurinegros tentavam atacar, e a equipe de Frankfurt contra-atacar, mas ambas as defesas executaram um bom trabalho defensivo, o que dificultou a abertura do placar logo no início.

Aos 5 minutos, Kostic recebeu um passe que quebrou a linha defensiva do Dortmund, avançou pelo lado esquerdo, chutou forte de fora da área, e a bola parou nas mãos do goleiro Burki. Já aos 8 minutos, os aurinegros estavam no ataque: Wolf carregou a bola pelo lado direito do campo adversário, e cruzou para Philipp chutar por cima do gol.

Aos 20 min, o BVB detinha 60% da posse de bola, e fez perfeitamente seu papel de dono da casa, dominando o Frankfurt. Com 22 minutos, Dahoud controlou a bola pelo lado esquerdo e acabou chutando fraco de fora da área, facilitando a defesa do goleiro Kevin Trapp.

Faltando 10 minutos para a primeira etapa ser encerrada, Diallo protagonizou o melhor lance do jogo até então. Após uma cobrança de escanteio do meia Larsen, o zagueiro cabeceou para o gol, foi bloqueado pela defesa e, posteriormente, empurrou a bola com os pés para abrir o marcador. 1 a 0 para o time da Muralha Amarela.

Frankfurt emparelha o jogo, mas Dortmund consegue manter-se na frente do placar

A segunda etapa da partida começou como a primeira, com o BVB com muita posse de bola. Eram 64%. Aos 65 minutos, De Guzmán (entrou no lugar de Gélson Fernandes) recebeu boa bola, mas a isolou.

Com 68 minutos, após pixotada da defesa aurinegra, a bola sobrou para o lateral Da Costa na linha de fundo pelo lado direito, que cruzou para o atacante Haller empatar o placar. Frankfurt incendiou o jogo.

Já aos 71 minutos, o jovem Sancho (entrou no lugar do Larsen) recebeu excelente passe na direita, deixou dois marcadores adversários no chão com um drible, e cruzou para Wolf, que dominou a bola e colocou-a no fundo das redes.

No apagar das luzes, aos 87 minutos, o estreante Paco Alcácer (entrou no lugar do Philipp) pegou a sobra de jogada desarmada do Sancho, e bateu de primeira de fora da área para ampliar o placar para o clube de Dortmund.

O Borussia Dortmund volta aos gramados no dia 18 de setembro, às 16h00, quando visita o Club Brugge, no Estádio Jan Breydel, pela rodada de estreia da Champions League. Já o Eintracht Frankfurt joga fora de casa no dia 20 de setembro, às 13h55, contra o Olympique de Marselha, no Estádio Vélodrome, pela rodada de estreia da Liga Europa.