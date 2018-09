Ex-Frankfurt, Wolf celebra primeiro gol pelo Borussia Dortmund: "Pessoalmente estou muito satisfeito"

A segunda vitória do Borussia Dortmund dentro de casa, no Signal Iduna Park, contra o Eintracht Frankfurt nesta sexta-feira (14) pela terceira rodada da Bundesliga 2018/2019, garantiu reações de felicidade da equipe depois do empate no jogo anterior. Os aurinegros saíram na frente com o gol de Abdou Diallo, ainda no primeiro tempo, e Sebastien Haller empatou no segundo, mas logo em seguida Marius Wolf marcou contra seu ex-clube e Paco Alcácer decretou a vitória por 3 a 1.

Após a partida, o técnico Lucien Favre falou brevemente sobre as suas considerações: "Sob pressão, temos que dominar melhor a bola. O primeiro tempo foi bom, não fizemos o suficiente. Na segunda metade, faltou alguma paciência. No final, estou feliz com a vitória".

O atacante Wolf demonstrou toda a sua felicidade por ter marcado o seu primeiro gol pelo Dortmund e ressaltou a relevância do trabalho continuo da equipe: "Pessoalmente estou muito satisfeito por ter feito o gol dentro do nosso estádio e, claro, estou contente por termos vencido. Nós sabíamos que seria um jogo difícil. A equipe tinha muita posse de bola. O gol feito por eles foi extremamente infeliz. Mas depois fomos e merecemos vencer no final. O que importa é que continuamos a trabalhar semana a semana".

Para o defensor Roman Bürki, a equipe enfrentou certa dificuldade para criar oportunidades, mas acredita que o resultado foi importante: "Nós lutamos para ganhar chances. As mudanças laterais na estrutura do jogo foram um pouco lentas demais. Mas no final foi um bom jogo. Depois de conceder o gol, nós fomos rapidamente e merecidamente assumimos a liderança novamente. Para o futuro, devemos nos comprometer a completar os ataques de forma mais consistente. Nós dirigimos a Bruges com um sentimento bom".

O Borussia Dortmund jogará na próxima terça-feira (18) na primeira rodada da UEFA Champions League pelo Grupo A, contra o Club Brugge, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydel, na Bélgica.